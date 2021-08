La Bat è la provincia con il più alto numero di contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore

Provincia di Bari: 46

Provincia di Bat: 48

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 31

Provincia di Lecce: 41

Provincia di Taranto: 7

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: 0

259.682 Casi totali

3.079.519 Test eseguiti

248.792 Persone guarite

6.682 Persone decedute

Provincia di Bari: 96.552

Provincia di Bat: 26.563

Provincia di Brindisi: 20.508

Provincia di Foggia: 45.947

Provincia di Lecce: 28.656

Provincia di Taranto: 40.106

Residenti fuori regione: 915

Provincia in definizione: 435

Sono 184 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella giornata di Ferragosto in Puglia su 11.910 test processati da ieri. Uno, invece, il decesso che si conta in regione.Sono in totale 4.208 le persone attualmente positive. 128 quelle ricoverate in area non critica e 22 quelle in terapia intensiva.