L'Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta ha rappresentato la Puglia all'apertura dell'anno scolastico

L'Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta è stato selezionato per la Puglia a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025 a Cagliari alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Di seguito una riflessione di suor Gianfranca."Ci sono esperienze talmente toccanti e meravigliose che non si può fare a meno di parlarne!" Grande protagonista di un evento di alto profilo umano e didattico è stato l'Istituto delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta. selezionato per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2024/2025. La manifestazione si è tenuta il giorno 16 Settembre presso il convitto nazionale "Vittorio Emanuele II" di Cagliari, dalle 16:30 alle 19:00, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Cascata di applausi e sentimenti di approvazione generale, alla conclusione dell'esibizione di danza che ha portato in scena lo scottante tema della violenza; la performance ha incarnato il bisogno delle nuove generazioni di pace e di sicurezza. Si è trattato di un'esperienza molto importante che è stata vissuta con impegno e passione dagli studenti dell'istituto, i quali, accompagnati dalla Dirigente scolastica Marta Maria Petruzzella e dalla maestra di danza, Maria Luisa Danila Defazio, con altrettanta umiltà e con spirito di unione, hanno fatto il possibile per rendere concreto questo aforisma "Ad maiora semper".