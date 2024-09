L'attore barlettano Michele Ragno oggi in tv su Rai 1 ne “I Leoni di Sicilia”

C'è anche Michele Ragno ne "I Leoni di Sicilia" saga familiare dei Florio adattata nella serie tv firmata da Paolo Genovese in onda su Rai 1 e RaiPlay da martedì 10 settembre. Questa sera con il terzo episodio sarà di scena l'attore barlettano che interpreta Giovanni Portalupi fratello di Giulia (Miriam Leone) e socio d'affari del commerciante Vincenzo Florio (Michele Riondino).Michele Ragno rientra nel cast corale che vanta la presenza di straordinari e noti artisti. Oltre a Michele Riondino e Miriam Leone, ci sono Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Edoardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Emmanuele Aita, Ester Pantano, Adele Cammarata, Antonio Gerardi. La trasposizione televisiva si ispira all'omonimo romanzo di Stefania Auci edito da Nord nel 2019. Narra le vicende della famiglia Florio dal 1799 all'Unità d'Italia. Migrati da Bagnara Calabra, dove vivevano in condizioni di grande miseria, i Florio approdano in Sicilia, a Palermo, per riscattarsi con una nuova esistenza. Una bella storia densa di passione, amori e redenzione (set tra Palermo, Trapani, Cefalù, Roma) in un'epoca che ha segnato avvenimenti della popolazione isolana dall'ottocento fino al 1861, con l'unificazione nazionale italiana.Il best seller ha affascinato milioni di lettori. I telespettatori potranno "vivere visivamente" luoghi stupendi, palazzi nobiliari, epiche circostanze raccontate dall'autrice e portate in scena con la trascrizione di Ludovica Rampoldi (Esterno Notte) e Stefano Sardo (Il ragazzo invisibile) e la direzione del regista Paolo Genovesi (Immaturi, Tutta colpa di Freud). Dopo il successo sulla piattoforma Disney +, la serie è approdata sulla "rete ammiraglia".Un cammino in crescendo quello di Michele Ragno, costellato da ottimi riconoscimenti. Diplomatosi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, lavorando in produzioni teatrali di successo come "Jeanne d'Arc au Bucher" con Marion Cotillard e "Le Baccanti" di Emma Dante, nel 2016 vince il Roma Fringe Festival come miglior attore emergente. Nel 2021 il Premio Kineo a Venezia 78 corona l'eccellente debutto del talentuoso artista a cinema con "School of mafia" di Alessandro Pondi, lavoro proposto in prima statunitense il 24 marzo 2022 al "Los Angeles Italia Film, Fashion and Arts Festival" l'evento più importante a livello globale per la promozione della settima arte "made in Italy". A giugno 2022 al Festival di Taormina Michele tiene a battesimo il primo Premio Alice Cosmopolitan. A seguire l'affermazione all'Ischia Global Fest in qualità di giovane promessa del cinema italiano.Tra i film più noti del 28enne barlettano ricordiamo "School of mafia", "La stagione della caccia", "Il miracolo", "Esterno notte", "Diabolik" e "Diabolik –Chi sei?", "Clorofilla". Michele è apparso in tv (Rai 1) anche in una delle puntate di Lolita Lobosco e nelle serie Sky Original 1994.