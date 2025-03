Tra i concorrenti di Affari Tuoi c’è anche Angela da Barletta

Powered by

Affati tuoi", il gioco a premi condotto da Stefano De Martino in onda su Rai1 in prima serata vede come protagonista la barlettana Angela a rappresentare la Puglia.Con il suo pacco numero 3, Angela Ricco, infermiera presso un laboratorio di analisi della città e mamma di una bimba, ha portato buon umore sullo schermo.La nuova arrivata, adesso, attende solamente di diventare la pacchista protagonista.