Daniele da Barletta ad “Affari Tuoi”: una serata piena di emozioni

Grande entusiasmo questa sera per la partecipazione del barlettano: ecco com'è andata

Barletta - sabato 8 novembre 2025 21.27
Daniele, giovane concorrente originario di Barletta, ha rappresentato con orgoglio la Puglia nel popolare programma dei "pacchi", portando con sé la simpatia che lo caratterizza.

Nella puntata di questa sera di "Affari tuoi", dopo una serie di scelte coraggiose, tra cui quella di cambiare il suo primo pacco (contenente 300.000€), e qualche momento di suspense, Daniele ha deciso di accettare l'offerta di 35.000€.

Alla fine, nel suo pacco, c'erano 20.000€.

Daniele ha conquistato il pubblico con la sua l'ironia con cui ha affrontato ogni fase del gioco e il suo iconico "Dai dai dai!". Un'avventura televisiva che resterà nel cuore del concorrente.
