L'Antiracket è tornato ad incontrarsi a Barletta: numerose novità

Il 22 luglio, dalle 15.30, presso il Castello Svevo della città di Barletta, l'associazione Antiracket di Barletta ha incontrato le vicine associazioni Antiracket di Molfetta e Bitonto. La prestigiosa location ha ospitato una tavola rotonda, dove si è discusso delle iniziative da intraprendere in sinergia dopo il periodo di distanziamento sociale.L'incontro è stato aperto dal Cav. Renato de Scisciolo, vice presidente nazionale Fai Antiracket, il quale ha sottolineato l'importanza del Protocollo d'intesa, firmato in Prefettura lo scorso 17 giugno, diretto a fornire maggiore slancio al contrasto all'usura e all'estorsione sul territorio di Barletta-Andria-Trani. Il protocollo assicura tempi più brevi per la valutazione delle richieste di credito e per le relative erogazioni da parte delle banche, prevede il reinserimento dei soggetti protestati nel circuito legale del credito e garantisce la possibilità, per le vittime che decidono di denunciare, di accedere al fondo di solidarietà.Un aspetto interessante, messo in luce del Cav. De Scisciolo, riguarda il coinvolgimento dei Comuni: "il protocollo - ha affermato il vice presidente - impegna le città di Barletta, Trinitapoli, Canosa, Bisceglie e Andria a pubblicizzare lo sportello di assistenza e consulenza presente a Barletta, il quale diventerà anche un significativo punto di riferimento per Foggia e provincia".L'azione di contrasto alla corruzione e alla criminalità sarà resa ancora più incisiva grazie all'intraprendenza delle Associazioni Fai Antiracket Puglia: tali realtà hanno proposto dei progetti di intervento a sostegno degli operatori economici vittime di estorsioni, usura e intimidazioni, partecipando all'avviso pubblico promosso dal Ministero dell'Interno (PON Legalità). "L'esito di tale partecipazione è stato positivo, per cui i finanziamenti a cui si avrà accesso permetteranno di rafforzare i servizi di aiuto e tutoraggio", ha riferito il Cav. De Scisciolo.Una novità è quella dello sportello di supporto psicologico in favore delle vittime, quale ulteriore strumento di sostegno e accoglienza. A spiegarne l'importanza è stato l'Avv. Maurizio Altomare, responsabile dell'ufficio legale Fai Antiracket, e la dott.ssa Alessia Tupputi, psicologa e responsabile dello sportello. "Le vittime di usura è come se vivessero una guerra individuale, di solitudine. Tale senso di solitudine, affiancato dal senso di colpa e di vergona, spesso porta il soggetto vittima dei reati a non chiedere aiuto. L'intervento psicologico è volto al sostegno nella fase acuta, quando il fenomeno si è appena verificato e permette di fornire, oltre al conforto e alla rassicurazione, una strategia per la gestione delle emozioni e dello stress", ha spiegato la psicologa.A conclusione dell'incontro, l'Avv. Altomare ha partecipato i presenti di una nota-messaggio trasmessa dalla senatrice Assuntela Messina, componente della commissione parlamentare antimafia. Un segno di vicinanza e attenzione nei confronti dell'Antiracket da parte dello Stato, un messaggio augurale e di buon lavoro, oltre che di incoraggiamento nella lotta alla criminalità organizzata, in un clima di collaborazione e dialogo costante tra le associazioni Antiracket e la commissione parlamentare."Da questa possibile interlocuzione ci aspettiamo molti risultati per mettere a punto gli strumenti necessari per la tutela delle vittime", ha concluso il responsabile dell'ufficio legale.