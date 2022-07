Jova Beach Party, a Barletta impegnati 160 volontari delle Misericordie

Una due giorni di concerto per il Jova Beach Party a Barletta in cui fondamentale sarà il ruolo delle organizzazioni di volontariato impegnate nell'ambito della sicurezza sanitaria. Dopo le importanti esperienze per la Festa di San Nicola a Bari e le tappe baresi e di Gallipoli del Battiti Live, nuovo importante impegno per i volontari giallociano della Federazione delle Misericordie di Puglia.



Attivati dalla Protezione Civile Regionale, infatti, saranno 160 i volontari delle Misericordie provenienti dalle province BAT, Bari e Foggia che metteranno in pratica il piano di sicurezza messo in campo per il grande evento sulla spiaggia di ponente a Barletta previsto per sabato e domenica. Un evento in cui la Federazione Puglia metterà a disposizione anche un Posto Medico Avanzato e diverse ambulanze oltre che i volontari. Uno sforzo importante che completa le attività istituzionali messe in campo dal 118 e quelle delle altre organizzazioni di volontariato e cioè Anpas e Croce Rossa. In totale, alla fine della due giorni, saranno poco più di 200 i volontari del mondo di protezione civile impiegati sia all'interno che all'esterno del grande concerto estivo di Jovanotti.



"Un ulteriore impegno del mondo del volontariato ed in particolare delle Misericordie di Puglia – spiega il Presidente di Federazione Gianfranco Gilardi – che completa un grande percorso avviato già prima dell'emergenza covid e ripreso ora più che mai dopo la sostanziale ripartenza completa anche dei grandi eventi. Sarà attiva anche la nostra sala operativa regionale in stretto contatto con quella delle Protezione Civile di Puglia. Mettere in pratica, sul campo, tutto quello per cui formiamo i nostri volontari è la nostra missione sempre al servizio della comunità. Il mondo del volontariato c'è sempre quando le istituzioni chiedono il nostro supporto. Di contro non sempre le istituzioni sono vicine al mondo del volontariato troppo spesso relegato a "cornice" fondamentale per eventi di questa portata. Comunque noi ci siamo, assieme alle altre organizzazioni di volontariato, e cercheremo di far si che tutto funzioni nel miglior modo possibile".