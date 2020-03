ioleggoacasa con il fumetto dedicato a Canne della Battaglia

Il progetto #ioleggoacasa, ideato e realizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in collaborazione con la casa editrice Coconino Press – Fandango e gli autori delle storie, nasce allo scopo di mettere ogni settimana gratuitamente a disposizione per la lettura online una parte dei 51 albi dedicati ai musei e ai parchi archeologici del Paese, illustrati da alcuni dei migliori fumettisti italiani, in attesa di poter sfogliare direttamente i fumetti di carta.Ogni domenica, a partire al 15 marzo, verranno pubblicati sei dei cinquantuno albi, poi replicati singolarmente dal lunedì al sabato per dare modo ai musei di attivarsi con le scuole, gli studenti e gli stessi fumettisti per proseguire i percorsi didattici.Laaderisce alla campagna e comunica che domenica 5 aprile sarà pubblicato anche il fumetto Gli Invincibili , dedicato all'dell'artista Silvia Rocchi, promosso singolarmentesui profili ufficiali @fumettineimusei, supportati dai canali istituzionali @mibact, @museitaliani e dall'intera rete composta dai singoli musei.Tutto con gli hashtag #iorestoacasa e #ioleggoacasa.Per conoscere il palinsesto completo delle pubblicazioni di Fumetti nei Musei è possibile consultare questa pagina.