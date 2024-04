“Insieme per l’A.I.S.K.”: a Barletta uno spettacolo di beneficenza

La rappresentazione andrà in scena domani al Teatro Curci

In scena al Teatro Curci di Barletta un grande spettacolo di beneficenza: "Insieme per l'A.I.S.K.". Si svolgerà domani venerdì 19 aprile, l'ingresso è previsto alle ore 19,30, il sipario alle ore 20.

L'evento, giunto alla sua 3^ edizione, ha l'obiettivo di sostenere l'operato dell'Associazione Italiana Sindrome Kabuki: una voce per coloro che vivono questa condizione e per le loro famiglie. Attraverso il supporto emotivo, l'informazione e la ricerca, l'associazione si impegna a raccogliere fondi per il finanziamento della ricerca scientifica. Tra i sintomi della malattia genetica rara vi sono: lieve ritardo nello sviluppo, difficoltà di alimentazione e difficoltà di crescita. La sindrome, che prende il nome dalla maschera del teatro giapponese: Kabuki, si presenta con tratti del viso pronunciati: occhi grandi, orecchie prominenti e labbra sottili.

L'iniziativa è stata organizzata da Elena Ferrante, mamma di un ragazzo con sindrome Kabuki e vede il patrocinio del Comune di Barletta.

La serata comincerà con le esibizioni degli alunni dell'indirizzo musicale dell'istituto scolastico "Casardi" di Barletta, curate dal docente Marco Valerio, e quella del batterista Antonio Cristiano. Un momento inaugurale che saprà emozionare gli spettatori con la bellezza della musica e che getterà le basi per l'importante messaggio di inclusione alla base dell'intero spettacolo.

La parte centrale sarà dedicata ai racconti di mamme coraggiose e determinate che condivideranno le loro esperienze personali, offrendo un'occasione preziosa per comprendere meglio le sfide e le gioie che accompagnano la vita con questa sindrome. Tra i relatori della parentesi: Lorena Tunzi, dott.ssa in scienze pedagogiche e della progettazione educativa e Vincenzo Antonio Gallo, docente e componente del Coordinamento italiano insegnanti di sostegno e formatore di OrizzonteScuola.

Infine, l'atmosfera si riempirà di energia e gioia con la parte finale dello spettacolo che presenterà un'entusiasmante esibizione di danza a cura delle scuole: "Invito alla danza" di Barletta, diretta da Monica Mango, e "I care" di San Ferdinando di Puglia, diretta da Grazia Ferrante. I ballerini, con la loro grazia e abilità, incanteranno il pubblico e trasmetteranno il messaggio universale di solidarietà e inclusione.



Per informazioni e biglietti è possibile contattare Elena Ferrante al numero 346 528 2579