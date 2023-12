Divine del Sud, domani alla Camera dei Deputati la presentazione del calendario benefico

Si terrà domani 7 dicembre a partire dalle ore 11,30 alla Camera dei Deputati a Roma, l'anteprima in esclusiva del calendario benefico dell'associazione di promozione sociale e culturale Divine del Sud. L'evento si terrà nella prestigiosa Aula dei Gruppi Parlamentari e sarà moderato dalla giornalista del TG1, Sonia Sarno. "Insieme per Divine del Sud" il titolo dell'iniziativa che vede tra i protagonisti dei prossimi 12 mesi, oltre ai ragazzi speciali e ai soci dell'associazione, anche alcuni volti noti della tv che hanno sposato la causa, da Beppe Convertini a Stefano Callipo, da Giuseppe Di Tommaso ad Adriana Volpe , Stefania Orlando e Cristina Di Silvio. Saluti iniziali affidati all'on. Mauro D'Attis, vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, sensibile alle tematiche affrontate dall'associazione. Tra i relatori Francesca Rodolfo, presidente di Divine del Sud, Stefano Callipo, presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio di Roma e Antonio Perruggini, Presidente dell'associazione Welfare a Levante di Bari. Divine del Sud come è noto si occupa di sostenere persone in carrozzina, con sindrome di down, oncologiche, straniere, vittima di violenza, attraverso eventi e convegni, flash mob e soprattutto l'arte con l'estemporanea di pittura e disegno "Premio Giuseppe De Nittis" e la moda inclusiva (modelle e modelli professionisti che affiancano modelle e modelli speciali)."Questa volta abbiamo pensato a una esperienza completamente nuova, un calendario benefico - ha spiegato Francesca Rodolfo -. È stato un modo diverso di divertirci e di metterci in gioco fra trucchi, acconciature, abiti e gioielli made in Puglia, sempre con il fine di portare sorrisi dove c'è sofferenza. Lo shooting in una meravigliosa villa storica di Bisceglie che ci ha ospitato con entusiasmo e affetto. Un onore per noi presentarlo in un convegno alla Camera e ringrazio con tutto il cuore anche da parte di tutti i soci di Divine del Sud, l'onorevole Mauro D'Attis, che ci ha spalancato le porte di quest'Aula così prestigiosa, mostrando interesse per i nostri progetti inclusivi e grande nobiltà d'animo". Il calendario ha un fine benefico importante: "con i proventi daremo la possibilità di portare al Teatro Curci di Barletta, al concerto di Natale che stiamo organizzando per il 22 dicembre con i ragazzi dell'orchestra Fieramosca, chi non può permetterselo - ha aggiunto la vicepresidente di Divine del Sud, Agata Oliva. Sarà uno spettacolo di beneficenza completamente gratuito, che doneremo alla nostra città e ai nostri concittadini, valorizzando allo stesso tempo anche i nostri talenti locali".