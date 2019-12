Incendio zona industriale, Legambiente Barletta: «Il sindaco faccia chiarezza»

«Chiediamo con urgenza al sindaco, in qualità di responsabile della condizioni di salute della popolazione del suo territorio e a tutti i consiglieri comunali che ne condividono la responsabilità, di porre in atto tutte le misure di prevenzione sanitaria necessarie a tutela della salute dei cittadini ed in particolare dei residenti nelle zone limitrofe all'incendio divampato nell'azienda Dalena ecologia - si legge sulla pagina Facebook del circolo Legambiente Barletta».«Quello che si sta sviluppando in queste ore prende sempre più le forme di un vero e proprio "disastro ambientale", rispetto al quale come rappresentanti del circolo Legambiente Barletta siamo a chiedere che venga fatta chiarezza, e venga verificato se, l'azienda in questione, operi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. Chiediamo che l'esito degli accertamenti attualmente in corso, condotti da Arpa Puglia e dalle forze dell'ordine intervenute, vengano resi pubblici in tempi brevi. La cittadinanza ha il diritto di essere tenuta costantemente al corrente di quanto sta avvenendo in queste ore».Alle preoccupazioni del circolo Legambiente Barletta: «Il sindaco chiarisca subito quanto accaduto ma prima ancora informi i cittadini degli eventuali danni alla salute. Spero che questa volta non si cerchino colpevoli "stranieri". La localizzazione è chiara».