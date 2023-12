Il TraniFilmFestival fa tappa anche a Barletta

accoglieranno gli eventi della, manifestazione realizzata nell'ambito dell'Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission e il patrocinio di Amnesty International e Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di Bari. La tradizionale iniziativa decembrina, quest'anno si rivela densa di contenuti inseriti nella perenne ricerca di una programmazione di qualità, accorta alla contemporaneità sociale. Questo l'obiettivo cardine del TrFF che da sempre ambisce, con la professionalità e la cura del suo fondatore e direttore artistico, alla formazione e alla crescita di una coscienza critica con il linguaggio della settima arte. Eventi indirizzati non solo alle scolaresche (con le session a loro dedicate) ma ad un pubblico di tutte le età. Nel corso della mini rassegna sarà presentatoil nuovo contest biennale per cortometraggi del TrFF che ha per tema 'Fra gli ospiti due registi di grande impegno civile e sociale comeche ha diretto Balon, eche ha debuttato alla regia con il suo "Amen", premiato al Torino Film Festival.Le location designate per la proiezione di film, corti e dibattiti con gli autori e la cittadinanza sono il, la).con il regista(Produzione Arbash – Rai Cinema)."Pier Paolo Morto e Risorto" di Rocco Anelli Produzione Kraken Srl Italia 2022 – Proiezioni Pomeridiane Pre-Programmazione.incontro scuole-cittadinanzaCap. 1 2023-2024Contest a tema per Short Film. Presentazione fuori concorso:; a seguire proiezionedi Paolo Budassi Produzione Pitefogrefilm Italia 2019Intervengono:Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati di BariPresidente Associazione Vita On Line;Consigliera Nazionale Associazione Italiana Formatori."Un bacio di troppo" di Dave Given Produzione NaNo Film Production Italia 2023 Proiezioni Pomeridiane Pre-Programmazione.con il registacon Grace Ambrose, Francesca Carrain, Luigi Di Fiore, Paola Sambo, Valentina Filippeschi, Simone Guarany con la partecipazione di Silvia D'Amico. TNM Produzioni, Distribuzione Fandango."18 Marzo" di Beppe Manzi Produzione Erika Ponti e Beppe Manzi Italia 2022; Proiezioni Pomeridiane Pre-Programmazione.