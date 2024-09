Il progetto “Il giro del mondo” sarà presentato giovedì al Castello di Barletta

.

Giovedì 19 Settembre 2024 alle ore 18:00 presso la Sala Rossa "Vittorio Palumbieri" del Castello di Barletta si terrà la presentazione del progetto "Il giro del mondo": un progetto di scambio interculturale con i Paesi del mondo rivolto ai nostri studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo gradoIl progetto prevede l'accoglienza dei nostri studenti all'estero in famiglie selezionate, la frequenza di una scuola locale e la presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo l'esperienza all'estero. Mentre, famiglie selezionate italiane accoglieranno studenti provenienti non solo dall'Europa ma da tutto il mondo.Protagonisti dell'incontro saranno alcuni ragazzi appena rientrati dalle loro esperienze in Paesi diversi per spiegare attraverso il proprio racconto al pubblico presente in sala, e non solo, che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un'altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo. Ad intervistarli sarà la prof.ssa Mariagrazia Vitobello, Presidente del Centro Studi "Barletta in Rosa A.P.S.". Attraverso il racconto delle loro esperienze, i volontari di Intercultura di Trani accompagnati dalla loro Presidente Sara Minervini, inviteranno tutti gli studenti interessati a partecipare ai programmi di studio all'estero poichè abbracciare Intercultura significa aprire la mente, diventando così cittadini globali attivi.Gli studenti che partecipano ai programmi di Intercultura non sono mai soli: diventano parte di una realtà fatta di volontari di tutto il mondo, una rete di relazioni che non si dissolve al termine dell'esperienza ma resiste, nel tempo e nello spazio, per tutta la vita.Si ringrazia particolarmente per il sostegno alla realizzazione dell'evento la signora Antonella Porcelluzzi, responsabile invio del centro locale Intercultura di Trani.L'incontro che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Barletta vedrà la presenza nelle loro vesti istituzionali del Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, dell'Assessore all'Istruzione Giuseppe Dileo, dell'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli.L'evento è aperto alla cittadinanza.