Da Barletta l'idea di un nuovo set Lego ispirato ai trabucchi pugliesi

Barletta - venerdì 7 novembre 2025
Antiche macchine da pesca sospese tra cielo e mare, i trabucchi rappresentano uno dei simboli più affascinanti e identitari della costa adriatica italiana. Diffusi soprattutto in Abruzzo, Molise e Puglia, questi ingegnosi strumenti di pesca sono oggi tutelati e valorizzati come patrimonio culturale e paesaggistico.
In Puglia, è il Gargano a custodire il maggior numero di trabucchi, con ben 36 strutture distribuite tra Vieste e Peschici. Costruiti prevalentemente in legno di pino, resistente alla salsedine e alle intemperie, i trabucchi pugliesi si distinguono per la loro architettura robusta: piattaforme in legno ancorate alla roccia, lunghe antenne che sorreggono le tradizionali reti, e un sistema di funi e argani che consente la pesca direttamente dalla costa, anche in condizioni marine avverse.
Uno dei trabucchi che merita una menzione speciale è quello situato sul braccio di Levante di Barletta. Costruito nel XIX secolo, questo trabucco è stato per decenni un punto di riferimento per la comunità marinara locale. Un tempo Barletta contava ben cinque trabucchi, oggi ne resta solo uno ed è oggetto di un importante progetto di recupero. Il trabucco di Levante non è solo un manufatto storico, ma un luogo della memoria collettiva. Nonostante le difficoltà legate alla manutenzione e alla sicurezza, ultimamente restaurato, il trabucco di Barletta continua a resistere, evocando il legame profondo tra la città e il suo mare. Tanto conosciuti e affascinanti che Andrea Lattanzio, tra i più importanti e popolari Designer LEGO a livello internazionale, ne ha ricostruito un esemplare con i mattoncini colorati e l'ha candidato sulla piattaforma LEGO IDEAS per farlo diventare un set ufficiale LEGO. "Seguo il mio istinto: costruisco quello che mi piace e che mi fa stare bene e i risultati arrivano. Non è facile perché non essendo il mio lavoro principale, devo necessariamente costruire la sera e, quando possibile, nei fine settimana. E a volte è dura conciliare lavoro, famiglia e un hobby così impegnativo. Ma quando c'è la passione si superano gli ostacoli e la fatica pur di raggiungere l'obiettivo prefissato." le parole del Builder Andrea.
Andrea Lattanzio, conosciuto con il nickname di Norton74, è tra i più apprezzati e conosciuti LEGO builder internazionali.
Nel corso degli ultimi anni ha inanellato alcuni traguardi che lo rendono un punto di riferimento per gli appassionati dei mattoncini danesi: nel 2016 The LEGO Car Blog lo elegge Master Mocer, nel 2018 ha l'onore di esporre alcuni lavori nella Masterpiece Gallery della LEGO House a Billund in Danimarca e a fine 2019 viene eletto Builder of the Year da The Brothers Brick (il primo e il più importante blog dedicato ai mattoncini LEGO).
Già un'altra sua proposta è diventata un set LEGO IDEAS ufficiale, l'A-Frame Cabin (Baita), che dal 2022 è in vendita in tutti i LEGO store del mondo, e on-line, dal 1° febbraio del 2023.
Il suo legame con Barletta e più in generale con la Puglia è molto forte, addirittura sanguigno, spiega Andrea: "Per metà sono pugliese, mio padre è nato a Barletta. Purtroppo, come tanti altri è dovuto emigrare nel nord Italia per lavoro. Ma la sua terra gli è rimasta nel cuore tanto che, quando ero bambino, le vacanze estive erano fisse nel Gargano e poi a Barletta a trovare i parenti rimasti al paese. E fu proprio durante quelle estati che scoprii i Trabucchi, sia quelli sulla costa garganica che quello di Barletta. Ricordi indelebili nella mia mente e il legame indissolubile con la mia terra che mi hanno spinto a ricreare il Trabucco con i mattoncini LEGO."
Il suo nuovo progetto, per poter essere preso in considerazione dai designer LEGO e diventare un set in vendita in tutto il mondo, ha bisogno di raggiungere i 10.000 voti sulla piattaforma "IDEAS". Per votarlo basta avere un account LEGO IDEAS e cliccare "support", e magari lasciare un commento. Se non si dispone di un account bastano pochi secondi e un indirizzo e-mail per crearlo e poter così dare il proprio voto al progetto.
"Poter vedere il Trabucco trasformarsi in un set ufficiale LEGO significherebbe portare un simbolo del nostro Paese in giro per i cinque continenti e far scoprire questa bellezza a tutto il mondo."
