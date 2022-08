Il mare di Barletta promosso da Arpa Puglia e Goletta Verde

Una buona notizia per il mare di Barletta. In base al monitoraggio di- effettuato da maggio a luglio - e a quello di, con il coordinamento di Legambiente, le acque di balneazione del nostro mare risultano di qualità eccellente.«I dati parlano chiaro - riferisce il subacqueo e ambientalista barlettano- Assenza dei due parametri, Escherichia coli ed enterococchi intestinali su tutti i punti monitorati dal mese di maggio fino a luglio. Ciò vuol dire qualità delle acque eccellenti».«La qualità delle nostre acque hanno compiuto un grande salto di qualità - prosegue l'ambientalista, pubblicando l'esito del monitaggio - Legambiente, nell'ambito delle annuali attività di Goletta verde, ha monitorato tre punti della costa barlettana prossimi ad alcuni punti di monitoraggio ARPA: Arpa Puglia sul suo sito istituzionale afferma che il 99% della Puglia ha acque eccellenti. Stessi eccellenti riferimenti e parametri sono stati pubblicati da Goletta Verde di Legambiente effettuati il mese di luglio sul sito «Un invito che vorrei rivolgere a tutti i gestori di lidi dei litorali barlettani - conclude Binetti -, al fine di informare i bagnanti. Alle persone "non credenti" a tali analisi di Arpa e Goletta Verde e ce ne sono tanti, vi propongo di effettuare le analisi personalmente, sarò lieto di aiutarvi nei campionamenti gratuitamente e nel consigliarvi un buon laboratorio di analisi».