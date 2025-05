Il coordinamento per il "no" a via Sergio Ramelli: «La lettera di Porzia Petrone supporta le nostre ragioni»

«La lettera che Porzia Petrone, sorella di Benedetto, ha inviato al Sindaco Cannito e al Presidente Lanotte, per chiedere di non associare il nome del fratello a quello di Sergio Ramelli, chiarisce la posizione negativa della famiglia Petrone circa l'intitolazione di una strada e ci convince sempre di più di aver avuto ragione a opporci fermamente. L'operazione, fatta passare a maggioranza relativa in consiglio comunale dall'Amministrazione, è stata non solo sbagliata ma addirittura controproducente, perché mette a nudo Sindaco e consiglieri di maggioranza e li pone davanti ai cittadini a dover rendere conto ancora una volta della scelta fatta». Così il coordinamento per il no ad una strada per Sergio Ramelli.«Una scelta sbagliata sotto tutti i punti di vista. Essa non serve all'identità della città di Barletta, la cui memoria antifascista questa operazione offende e che non ha bisogno di pacificazioni di facciata concordate a tavolino da pochi nostalgici. Non serve ai cittadini, che hanno chiare, ormai, quali siano le priorità del Sindaco e della sua giunta, e cioè di distrarre i barlettani con proposte assurde pur di non giustificare i molti problemi reali che la città sta vivendo: dall'aumento della TARI alle questioni ambientali, dal ritorno pericoloso e violento della criminalità organizzata alla assenza di pianificazione urbanistica, dall'impoverimento delle famiglie alla assenza di solide politiche sociali e culturali. Tutto pur di restare attaccati a poltrone lautamente retribuite, alla faccia di chi non arriva a fine mese. Cannito amministra Barletta ormai da anni: a lui a questo punto bisogna chiedere il conto!Noi ribadiamo quanto detto in Consiglio comunale: Barletta è antifascista. Su questo si deve costruire il processo di sintesi politica e di memoria pubblica, ricordando che l'antifascismo è prima di tutto un metodo di democrazia; lo stesso sul quale è stata scritta la nostra Costituzione ed è stato costruito il nostro Stato che oggi queste persone credono di poter amministrare a botte di populismo, tasse, diseguaglianze sociali. La lezione che Porzia Petrone dà con la sua lettera deve indurre tutti i cittadini ad aprire gli occhi e alzare la guardia e a chiedere costantemente all'amministrazione comunale la verifica delle proprie azioni. Non è più tempo di stare a guardare».1. ACLI – Sezione Giuseppe Moscati2. Ambulatorio Popolare Barletta3. ANPI Barletta4. ANPI BAT5. ARCI Carlo Cafiero6. ArcheoBarletta APS7. Archeoclub d'Italia APS – Sede storica di Canne della Battaglia Barletta8. Argomenti 20009. Associazione culturale "Lettidipiacere"10. Associazione di categoria "Settore Cultura e Spettacolo Barletta"11. Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Trani12. Associazione politico-culturale Marx 2113. Associazione Virgilio14. Barletta e Avest15. Barletta Più16. Camera del Lavoro Barletta17. Centro per le Famiglie18. CGIL BAT19. Circolo Antonio Comastri e Franco Ferrara – Partito Democratico Barletta20. Circolo Franco Dambra – Sinistra Italiana Barletta21. Coalizione Civica22. Comitato 16723. Comitato Alberi per la Vita24. Comitato di Quartiere Medaglie d'Oro25. Comitato Italiano pro Canne della Battaglia – OdV26. Comitato Mobilità Sostenibile27. Comitato Operazione Aria Pulita BAT28. Comitato Vie Donizetti e Rossini29. Comunità Capi – Gruppo Scout AGESCI Barletta 130. Confesercenti BAT31. Emiliano Sindaco di Puglia32. Giovani Democratici Barletta33. Gruppo Farfa Cinema Sociale Pugliese34. Gruppo territoriale MoVimento 5 Stelle Barletta35. Italia Viva Barletta36. Italia Viva BAT37. La Prima Radice38. Legambiente – Circolo di Barletta39. Libera Barletta40. Osservatorio Giulia e Rossella – Centro Antiviolenza ETS41. Osservatorio Neofascismi Puglia42. Partito Comunista Italiano Puglia43. Per Barletta44. Più Europa45. PSI Barletta46. Se non ora, quando? Barletta47. Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Barletta "S. Santeramo"48. SPI CGIL BAT49. UIL Pensionati50. UIL Puglia Bari-BAT51. Vicini al Cittadino – OdV52. Vivi Barletta53. Wolakota