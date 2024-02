I sindaci della Bat firmano un documento a favore degli agricoltori

Il Presidente della Provincia dí Barletta-Andria-Trani, Avv. Bernardo Lodispoto, unitamente ai Sindaci dei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli sono riuniti questa mattina in data 19.02.2024, presso la sede provinciale di Trani, a pieno sostegno dell'intero comparto agricolo che in queste ore sta manifestando in varie forme contro i costanti aumenti di prezzo delle materie prime, schiacciati dal peso delle politiche europee. Esprimono solidarietà al Comitato spontaneo "Liberi Agricoltori Barlettani" e a tutti i produttori agricoli per le legittime doglianze e richieste avanzate in forma pacifica, spontanea, organizzata e libera.

Tra i punti cardine della protesta si evidenziano: gasolio agricolo a prezzi calmierati, interventi mirati per sostenere i costi di produzione, etichettatura dettagliata dei prodotti di importazione per tutelare i prodotti di qualità, revisione delle politiche green per sostenere i prodotti tipici, omologazione dei disciplinari di produzione del libero mercato comunitario e maggiore sicurezza su tutto il territorio agricolo. L'Assemblea dichiara il pieno e convinto appoggio a tutto il settore, per riaffermare i diritti di quanti lavorano e vivono in esso. L'agricoltura costituisce risorsa insostituibile del nostro Paese e deve garantire un approvvigionamento alimentare sicuro, continuo e di qualità, con l'impiego di metodi di produzione rispettosi dello spazio rurale e dell'ambiente. Il Presidente e i Sindaci della Provincia di Barletta-Andria-Trani si dichiarano disponibili a sostenere un dialogo tra le Istituzioni interessate e gli imprenditori agricoli, per supportare al meglio il mondo agricolo di assoluto valore, fondamentale dal punto di vista economico e sociale, per il Paese ed in particolare per la Provincia di Barletta-Andria-Trani.