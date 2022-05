Giornata Internazionale dei Bambini scomparsi: la conferenza al liceo Casardi

Venerdì 27 maggio 2022, alle ore 18.00, nell'Aula Magna del Liceo Statale A. Casardi di Barlletta si svolgerà la conferenza sulla Giornata Internazionale dei Bambini scomparsi.La conferenza organizzata è promossa dal Lions Club Barletta Host, in collaborazione con l'Associazione Penelope Puglia e con il Liceo Statale A. Casardi di Barletta e prevede i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Prof.ssa Serafina Ardito e l'apertura dei lavori del Presidente del Lions Club Barletta Host, dott. Michele Ardito.Interverranno Annalisa Loconsole, Presidente dell'associazione Penelope Puglia, l'Avv. Daniela Marzano e il Dott. Raffaele Diomede, educatore e autore del libro "Si può nascere ancora" ed. Palomar.L'incontro sarà l'occasione per donare all'associazione italiana Penelope una ninnanna dal titolo:" Ninna nanna per i bambini scomparsi", con musiche originali della Prof.ssa Mirella Sasso e il testo a cura del prof. Giuseppe Lagrasta.La ninna nanna sarà eseguita dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Musicale A. Casardi di Barletta. Durante la conferenza, la Presidente Annalisa Loconsole e il prof. Giuseppe Lagrasta, comunicheranno l'avvio del Progetto Penelope Giovani che vedrà in prima linea azioni di formazione coinvolgimento e intervento da parte di giovani volontari interessati a disseminare azioni di prevenzione sui temi dei bambini scomparsi.Le conclusioni saranno tenute dal presidente nazionale dell'associazione Penelope Avv. Nicodemo Gentile.Il link per connettersi da remoto è il seguente meet.google.com/kfg-dfcs-drm