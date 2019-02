Giornata di raccolta del farmaco, aderiscono anche le farmacie di Barletta

Aumenta, in un anno, di oltre il 2% in Puglia il fabbisogno di farmaci per i poveri. In difficoltà soprattutto i minori. È questo il dato più saliente che accompagna lache si svolgere oggi 9 febbraio in tutta Italia. Oggi in farmacia ci saranno i volontari a supportare l'iniziativa che rappresenta uno strumento di solidarietà concreta per contrastare il crescente disagio economico e sociale che colpisce in misura sempre maggiore i cittadini più fragili.Nelledelle province diche aderiscono all'iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all'assistenza di oltreacquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente aiassistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus, tra cui Caritas, Sant'Egidio, Associazione Incontra, Associazione Don Tonino Bello.La richiesta di medicinali da parte degli enti caritativi - convenzionati con il Banco Farmaceutico e che assistono le persone in stato disagio economico che non possono più acquistarli – continua a crescere anche in tutta Italia, come in Puglia. In Italia, nel 2018, 539.000 persone povere (il 10,7% dei poveri assoluti) si sono ammalate e hanno chiesto il sostegno degli enti per potersi curare. In 5 anni (2013–2018), la richiesta di farmaci da parte degli enti è aumentata del 22%, mentre nel 2018, a causa di spese più urgenti (cioè non rinviabili), le famiglie povere hanno destinato alla salute solo il 2,54% della propria spesa totale (contro il 4,49% delle famiglie non povere). Le famiglie povere, in particolare, hanno potuto spendere solo 117 euro l'anno per curarsi (con un aggravio di 11 euro in più rispetto all'anno precedente), mentre il resto delle famiglie ne ha potuti spendere 703 (+8 euro rispetto all'anno precedente).Intanto, le cifre a consuntivo della Giornata di Raccolta del Farmaco dell'anno scorso, incoraggiano a proseguire sulla strada della solidarietà: nelle sei province pugliesi, hanno aderito alla scorsa edizione della GRF 244 farmacie e, nelle sole province di Bari e Bat, 125 farmacie in cui sono stati raccolti quasi 10mila farmaci per un valore di oltre 60mila euro. Ne hanno beneficiato più di 52mila persone assistite da 55 enti. La GRF si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici e BFResearch. L'iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo (partner istituzionale), Teva, Doc, EG EuroGenerici, Comieco, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e Pubblicità Progresso. L'iniziativa si svolge anche nella Repubblica di San Marino e ha ottenuto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Patrocinio del Congresso di Stato e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.Ecco l'elenco delle farmacie di Barletta che aderiscono all'iniziativa:FARMACIA BASILEVIA CANOSA, 153, 76121, BARLETTA (BT)FARMACIA CANNONEVIA ALVISI, 40, 76121, BARLETTA (BT)FARMACIA CANNONE SASV.LE MARCONI, 2, 76121, BARLETTA (BT)FARMACIA CAPPABIANCAC.SO V. EMANUELE, 262, 76121, BARLETTA (BT)FARMACIA CITINOVIA CARDUCCI, 37/39, 76121, BARLETTA (BT)FARMACIA DI GIOIAC.SO GARIBALDI, 126, 76121, BARLETTA (BT)FARMACIA PROCACCIVIA MANZONI, 7, 76121, BARLETTA (BT)