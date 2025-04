Formazione e legalità ambientale: il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta al “Waste Flow"

Il Vicario del Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Dott. Sergio Mazzia;

Il Questore della BAT, Alfredo Fabbrocini;

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Galasso;

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Pierluca Cassano;

L'Assessore all'Ambiente della Regione Puglia, dott.ssa Serena Triggiani;

L'Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, dott.ssa Deborah Ciliento;

Il Presidente della Provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto;

Il responsabile provinciale GEV, dott. Gianni de Trizio.

Il– Sezione di Bisceglie eha preso parte con entusiasmo e senso del dovere all'iniziativa "", tenutasi ilpresso la sede della Provincia di Barletta-Andria-Trani.L'evento, di alto valore istituzionale e formativo, ha rappresentato un momento significativo per il riconoscimento del ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) nellaCon l'organizzazione di questo percorso formativo, la Provincia BAT intende fornire alle amministrazioni comunali della sesta provincia l'opportunità di avvalersi di personale qualificato per attività di prevenzione e contrasto ai reati contro l'ambiente, un tema oggi più che mai centrale.I volontari del Nucleo Guardia Ambientale hanno partecipato con profitto all'intero percorso di alta formazione, dimostrando. A coronamento di questo percorso, è ora attesa l'attribuzione dei decreti provinciali che sanciranno ufficialmente l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di GEV.Con orgoglio, sottolineiamo che il Nucleo Guardia Ambientale si è distinto come il gruppo con il maggior numero di partecipanti all'interno dell'intero territorio provinciale BAT, testimoniando la forte adesione e la volontà concreta di operare a tutela dell'ambiente.Durante la cerimonia di consegna degli attestati, il Procuratore della Repubblica Renato Nitti ha offerto una lectio magistralis di grande valore, illustrando con rigore alcuni aspetti legati ai reati ambientali e il ruolo strategico delle GEV nella collaborazione con le istituzioni.Hanno presenziato all'evento anche le massime autorità provinciali in ambito istituzionale e di pubblica sicurezza:A tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante traguardo va il nostro sentito ringraziamento. Il Nucleo Guardia Ambientale di Bisceglie e Barletta proseguirà con rinnovato impegno il proprio servizio a favore della collettività, nella piena collaborazione con le istituzioni e a tutela del patrimonio naturale del nostro territorio.