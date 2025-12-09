Il Prefetto della Bat e il Presidente Nazionale dell’APAMRI
Il Prefetto della Bat e il Presidente Nazionale dell’APAMRI
Attualità

Il Prefetto D'Agostino incontra il presidente dell'APAMRI e una delegazione della Bat

Presentate le attività dell’associazione e i progetti sul territorio

Barletta - martedì 9 dicembre 2025 13.55 Comunicato Stampa
Il Prefetto della Bat, Sua Eccellenza Dott.ssa Silvana D'Agostino, ha ricevuto il Presidente Nazionale dell'APAMRI, Associazione Parlamentare di Amicizia tra gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, e una delegazione della Bat. Insieme a Di Matteo erano presenti il delegato provinciale della Bat, Cav. Fabio Filosa, e il delegato della città di Andria, Comm. Luca Sanguedolce.

Nel corso dell'incontro, il Presidente Di Matteo ha portato i saluti del Presidente dei Parlamentari On. Carla Giuliano, del Segretario generale Comm. Dott. Michele Grillo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del delegato Regionale Puglia Cav. Antonio Giaimis.

Durante il colloquio, Di Matteo ha illustrato le attività svolte da APAMRI a livello nazionale e dalla delegazione della Bat, che ha visto raddoppiare il numero dei soci. «Donne e uomini animati da un forte spirito di abnegazione, che traducono la loro missione in atti concreti di altruismo e solidarietà, mettendo le proprie competenze al servizio della comunità per diffondere i valori della Costituzione» ha spiegato il Presidente Di Matteo.

Tra le iniziative in programma figurano incontri e conferenze, in particolare con le scuole del territorio, con l'obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni l'importanza dei simboli repubblicani, del rispetto delle leggi e dell'amore per la Patria.

Durante l'incontro, il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo ha donato al Prefetto il gagliardetto ufficiale di APAMRI. Il Prefetto D'Agostino ha espresso apprezzamento per l'impegno dell'associazione nel promuovere i valori civici e istituzionali, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dai soci. Al termine del colloquio, è stata scattata una foto ricordo.

L'APAMRI ha infine ringraziato il Prefetto per la disponibilità e la cordialità dimostrata, formulando i migliori auguri per il suo ruolo istituzionale e per gli impegni futuri.
