Siccità, incubo idrico alla Diga di Occhito

Con il balzo repentino delle temperature con un clima estivo già a maggio aumenta la preoccupazione degli agricoltori per la mancanza di acqua e leche registrano solo il 34% dei volumi autorizzati rispetto al 2024,che al momento non 'apre', mentre il 15 maggio inizierà l'erogazione nel comprensorio sinistra Ofanto di 600 metri cubi ad ettaro, quantitativi esigui da irrigazione di soccorso. A denunciarle lo scenario critico è Coldiretti Puglia, con le dighe della Capitanata, secondo i dati ANBI, che contengono 113 milioni di metri cubi d'acqua al 5 maggio 2025 contro i 192 milioni di metri cubi dell'anno scorso.I volumi idrici trattenuti dalle dighe sono quasi la metà rispetto a quelli del 2024, l'anno peggiore per le disponibilità idriche nella regione e nel Sud Italia, perché mancanoSu tutto il Tavoliere, sulla pianura foggiana la cumulata di pioggia in aprile è stata generalmente inferiore ai 20 millimetri, cioè dimezzata rispetto alla media – spiega Coldiretti Puglia - così come sul versante pugliese dei monti Dauni (-70% sulla media), le precipitazioni nel mese di aprile sono state molto scarse, secondo il Centro Funzionale Decentrato Protezione Civile Puglia, non consentendo ai corpi idrici, già profondamente stressati, di ricaricarsi per dare quantomeno inizio alla stagione irrigua.L'incognita siccità pesa come un macigno – denuncia Coldiretti Puglia - sulla campagna del pomodoro a Foggia, che si prospetta pesante e rischia di frenare gli investimenti, mentre è stato raggiunto un accordo tardivo per la prossima campagna di trasformazione nel bacino centro-sud Italia e che ha lasciato l'amaro in bocca sul fronte prezzi.Intanto, Coldiretti ha sensibilizzato il Governo ad accelerare nell'erogazione degli aiuti sulle assicurazioni e ad agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio, che proprio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici si è trovato a dover fronteggiare situazioni mai vissute prima. Basti pensare che il valore assicurato delle produzioni agricole per l'anno 2024 ha raggiunto i 10 miliardi di euro per circa 65 mila imprese agricole.