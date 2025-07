Fondazione Disfida, Tupputi e Spina: «Ripartito il dialogo, ora avanti con decisione»

«Questa mattina, durante i lavori della VI Commissione consiliare regionale, abbiamo finalmente registrato un confronto costruttivo e concreto sul percorso istitutivo della Fondazione della Disfida di Barletta, così come previsto dalla legge regionale n. 3/2024. Ringraziamo per la partecipazione e i contributi puntuali il dirigente regionale Mauro Paolo Bruno, l'assessore comunale alla Cultura Oronzo Cilli. È emersa la comune volontà di superare ritardi e incomprensioni che negli scorsi mesi avevano rallentato il cammino di attuazione della legge». Così i consiglieri regionali Giuseppe Tupputi e Tonia Spina.«Abbiamo preso atto della bozza di statuto, trasmessa dal Comune, che sarà ora oggetto di un'utile rielaborazione per adeguarla al ruolo di soggetto proponente attribuito alla Regione Puglia. È fondamentale che la Fondazione abbia un assetto solido, condiviso e operativo, capace di garantire programmazione, autonomia e capacità di attrazione di finanziamenti pubblici e privati. Come abbiamo ricordato all'unisono, la Fondazione non nasce per organizzare un singolo evento, ma per rendere la Disfida di Barletta un motore permanente di sviluppo culturale, economico e turistico. Ora occorre compiere l'ultimo passo: un emendamento tecnico alla legge, di cui ci occuperemo personalmente, che risponda ai rilievi della Corte dei Conti in merito alla quantificazione degli stanziamenti, così da mettere in sicurezza l'intero iter e dare piena operatività alla Fondazione. Siamo soddisfatti di aver riattivato un dialogo efficace tra Regione e Comune, che dovrà proseguire con continuità e responsabilità. La Disfida non è solo memoria: è identità, è visione, è futuro. E merita una governance all'altezza del suo valore».