Fondazione Disfida: “Pronto lo schema di statuto”

L'iter che permetterà la nascita della Fondazione "La Disfida di Barletta" marcia spedito grazie al lavoro portato avanti dalle Commissioni consiliari Affari Generali, Attività Produttive, Bilancio e Cultura.Un lavoro sinergico che ha visto impegnati consiglieri di maggioranza e di opposizione allo schema di Statuto per un obiettivo unico: dare vita ad una Fondazione che possa organizzare e gestire la rievocazione dell'evento più importante che ha segnato la storia di Barletta.Il lavoro ha preso avvio a seguito della trasmissione della delibera, approvata dalla giunta Cascella, alle commissioni competenti che hanno lavorato alla discussione e all'aggiornamento del testo e che si è concluso con la trasmissione, nella mattinata di oggi, alla Presidenza del Consiglio comunale e ai Dirigenti del settore, affinché si predispongano i competenti adempimenti amministrativi propedeutici alla calendarizzazione nel prossimo consiglio comunale.Una Fondazione che parte dalla città di Barletta e che vorrebbe vedere ed avere al proprio fianco la Regione Puglia e il Ministero della Cultura. Una Fondazione che nasce dalla volontà di tutto il consiglio comunale che, legittimamente, rappresenta la comunità barlettana.I presidenti delle commissioni Affari Generali, Attività Produttive, Bilancio e Cultura, ringraziano tutti i loro componenti e i consiglieri comunali che hanno dato il proprio prezioso supporto alla definizione dello schema di statuto, il Presidente del Consiglio per l'attenzione sul provvedimento e la giunta comunale, in particolare il Sindaco Cannito per aver dato seguito alla volontà di costituire una Fondazione della Disfida di Barletta e l'assessore alla Cultura Cilli per aver lavorato con le commissioni e per la costante interlocuzione con il Ministero della Cultura.La Disfida è un pezzo di storia che merita ogni sforzo affinché possa diventare un appuntamento nazionale e internazionale, di vero e autentico rilancio turistico del nostro territorio.