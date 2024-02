Istituita con legge regionale n. 3/2024 la Fondazione Disfida di Barletta

Oggi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato e inviato al BURP per la pubblicazione la legge n. 3 del 2024 che istituisce laIl nuovo soggetto giuridico avrà il compito di sostenere e valorizzare la rievocazione della Disfida di Barletta attraverso la promozione della cultura, delle tradizioni e delle cerimonie legate alla stessa. La Fondazione sarà inoltre impegnata in attività di ricerca culturale e scientifica e nel recupero, restauro e mantenimento di beni di interesse culturale, storico-artistico e ambientale (compresa la valorizzazione del patrimonio delle tradizioni popolari e delle storiche marionette); realizzerà attività di educazione culturale della collettività e di formazione del personale artistico e tecnico; si occuperà infine dell'esecuzione e della gestione degli eventi e delle manifestazioni in Italia e all'estero che le saranno affidati."L'istituzione della Fondazione della Disfida di Barletta – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia– darà un rinnovato impulso alle attività della Rievocazione Storica che, ogni anno, suscitano l'entusiasmo della comunità barlettana e conquistano l'interesse di pugliesi e turisti. Cultura e tradizioni, oltre a rafforzare l'identità e il senso di appartenenza ai luoghi, possono diventare un potente fattore di attrazione turistica e sviluppo del territorio. Attraverso questa legge, facciamo un ulteriore passo in questa direzione"."La promulgazione della legge regionale che istituisce la Fondazione della Disfida di Barletta – ha aggiunto l'assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica– rappresenta il risultato di un lavoro di collaborazione istituzionale fortemente promosso dalla Regione Puglia. La Disfida, con la rievocazione storica che la caratterizza, è una manifestazione distintiva della tradizione e della cultura pugliese nonché elemento di attrattività per l'ampliamento della stagione turistica. Rafforziamo il brand Puglia promuovendo iniziative rivolte all'organizzazione tanto delle nostre destinazioni turistiche quanto di eventi che, attraverso la partecipazione di soggetti sia pubblici che privati, ci permettono di migliorare nei servizi offerti accrescendo la visibilità della nostra meravigliosa terra".Ai fini del riconoscimento della Disfida di Barletta quale patrimonio identitario della Puglia, la Fondazione sarà iscritta all'inventario del(legge regionale 25 giugno 2013, n. 17).