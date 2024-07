Tupputi: «Disfida, la fondazione non è in pericolo»

"La Fondazione della Disfida di Barletta non è in pericolo: voglio rassicurare i cittadini di Barletta che la recente impugnazione della Legge della Regione Puglia n.24/2024 da parte del Consiglio dei Ministri non riguarda l'istituzione della Fondazione. Il processo legislativo per la fondazione è stato concluso in modo valido e completo. Ciò che è stato impugnato dal governo è solo l'articolo 8 della legge omnibus, che interessa le strutture sanitarie pubbliche e private e alcune disposizioni che entrano in conflitto con la normativa statale sulla tutela della salute". Così il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Tupputi."La Disfida è salva e il prossimo passo sarà affidato ai tecnici per l'elaborazione dell'atto costitutivo, mentre il Comune di Barletta sarà responsabile della nomina del Presidente della Fondazione. Non ci sono problemi all'orizzonte e i cittadini di Barletta possono stare tranquilli. La Disfida, un patrimonio di inestimabile valore, continuerà ad essere il principale obiettivo della promozione turistica e culturale del territorio".