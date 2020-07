Finanziamenti alle MPMI pugliesi, rate sospese fino al 31 dicembre

È stata approvata oggi la delibera di Giunta regionale che proroga, per le MPMI pugliesi, la sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti regionali. A comunicarlo è l'assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino.«A causa dell'emergenza Covid-19, come Assessorato allo Sviluppo Economico, nel marzo scorso, avevamo adottato questo provvedimento a sostegno delle attività pugliesi, colpite dall'emergenza, fino al mese di agosto compreso.Alla luce del protrarsi dello stato di emergenza abbiamo ritenuto opportuno prorogare tali tempi per meglio favorire la ripartenza delle attività economiche in analogia anche con l'Accordo per il credito 2019 sottoscritto dall'ABI (Associazione bancaria italiana) con le Associazioni delle imprese, cui ha aderito la Regione Puglia nel novembre 2019.La sospensione dei mutui concessi dall'Amministrazione regionale, per il tramite di Puglia Sviluppo, a valere sugli strumenti NIDI, Tecnonidi, Microcredito e Fondo a favore delle reti per l'internazionalizzazione, è stata prorogata fino al 31 dicembre, traslando naturalmente il piano di ammortamento dello stesso periodo».