Erosione sulla litoranea di Levante, audizione in V commissione: «Progetto in via di definizione, servono i fondi» - LE INTERVISTE

La situazione di emergenza dellaa Barletta, dove un tratto di strada è stato chiuso a causa del fenomeno di, è stata al centro dell'audizione che si è svolta questa mattina durante la seduta dellaL'incontro è stato richiesto dai consiglieri regionali barlettaniproprio per fare il punto su una criticità che preoccupa cittadini e amministratori.Nel corso della seduta è emerso che esiste la possibilità di intervenire per mettere in sicurezza l'area. Il Comune di Barletta ha infatti elaborato unper la realizzazione dei lavori necessari, con una stima dei costiTuttavia, al momento,per avviare l'intervento. Queste potrebbero arrivare dalla Regione Puglia tramite la provincia Bat nell'ambito dei 26 milioni di euro messi a disposizione dalla stessa Regione nello scorso mese di febbraio.Il consigliere Lanotte ha espresso rammarico per quella che ritiene una scarsa attenzione da parte dei vertici della Regione Puglia rispetto a una situazione che richiede invece risposte rapide e concrete. Secondo il consigliere, la priorità deve essere quella di reperire i fondi necessari per avviare quanto prima i lavori e, soprattutto in vista della prossima stagione estiva.Il consigliere Passero ha invece sottolineato l'importanza della convocazione della Commissione, evidenziando il valore delintervenuti durante l'audizione, che hanno illustrato le caratteristiche del fenomeno erosivo e le possibili soluzioni.Entrambi i consiglieri hanno ribadito la necessità di attivarsi rapidamente per convogliare le risorse necessarie e avviare gli interventi, così da affrontare in maniera definitiva una criticità che interessa un tratto strategico della costa barlettana.