Politica
Erosione sulla litoranea di Levante, audizione in V commissione: «Progetto in via di definizione, servono i fondi» - LE INTERVISTE
Confronto con istituzioni e tecnici su richiesta dei consiglieri Lanotte e Passero
Barletta - giovedì 12 marzo 2026 14.52
La situazione di emergenza della litoranea di Levante a Barletta, dove un tratto di strada è stato chiuso a causa del fenomeno di erosione costiera, è stata al centro dell'audizione che si è svolta questa mattina durante la seduta della V Commissione regionale. L'incontro è stato richiesto dai consiglieri regionali barlettani Marcello Lanotte e Ruggiero Passero proprio per fare il punto su una criticità che preoccupa cittadini e amministratori.
Nel corso della seduta è emerso che esiste la possibilità di intervenire per mettere in sicurezza l'area. Il Comune di Barletta ha infatti elaborato un progetto di massima per la realizzazione dei lavori necessari, con una stima dei costi compresa tra i 300 e i 600 mila euro. Tuttavia, al momento, non sono state individuate le risorse economiche necessarie per avviare l'intervento. Queste potrebbero arrivare dalla Regione Puglia tramite la provincia Bat nell'ambito dei 26 milioni di euro messi a disposizione dalla stessa Regione nello scorso mese di febbraio.
Il consigliere Lanotte ha espresso rammarico per quella che ritiene una scarsa attenzione da parte dei vertici della Regione Puglia rispetto a una situazione che richiede invece risposte rapide e concrete. Secondo il consigliere, la priorità deve essere quella di reperire i fondi necessari per avviare quanto prima i lavori e garantire la messa in sicurezza della strada, soprattutto in vista della prossima stagione estiva.
Il consigliere Passero ha invece sottolineato l'importanza della convocazione della Commissione, evidenziando il valore del contributo tecnico fornito dagli esperti intervenuti durante l'audizione, che hanno illustrato le caratteristiche del fenomeno erosivo e le possibili soluzioni.
Entrambi i consiglieri hanno ribadito la necessità di attivarsi rapidamente per convogliare le risorse necessarie e avviare gli interventi, così da affrontare in maniera definitiva una criticità che interessa un tratto strategico della costa barlettana.
Nel corso della seduta è emerso che esiste la possibilità di intervenire per mettere in sicurezza l'area. Il Comune di Barletta ha infatti elaborato un progetto di massima per la realizzazione dei lavori necessari, con una stima dei costi compresa tra i 300 e i 600 mila euro. Tuttavia, al momento, non sono state individuate le risorse economiche necessarie per avviare l'intervento. Queste potrebbero arrivare dalla Regione Puglia tramite la provincia Bat nell'ambito dei 26 milioni di euro messi a disposizione dalla stessa Regione nello scorso mese di febbraio.
Il consigliere Lanotte ha espresso rammarico per quella che ritiene una scarsa attenzione da parte dei vertici della Regione Puglia rispetto a una situazione che richiede invece risposte rapide e concrete. Secondo il consigliere, la priorità deve essere quella di reperire i fondi necessari per avviare quanto prima i lavori e garantire la messa in sicurezza della strada, soprattutto in vista della prossima stagione estiva.
Il consigliere Passero ha invece sottolineato l'importanza della convocazione della Commissione, evidenziando il valore del contributo tecnico fornito dagli esperti intervenuti durante l'audizione, che hanno illustrato le caratteristiche del fenomeno erosivo e le possibili soluzioni.
Entrambi i consiglieri hanno ribadito la necessità di attivarsi rapidamente per convogliare le risorse necessarie e avviare gli interventi, così da affrontare in maniera definitiva una criticità che interessa un tratto strategico della costa barlettana.