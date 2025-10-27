Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Mangano

Barletta - lunedì 27 ottobre 2025
15.46
Powered by
Si completa il quadro dei candidati alle prossime elezioni regionali. Ufficializzate le candidature al Consiglio Regionale anche nella squadra di Sabino Mangano, sostenuto dalla lista Alleanza Civica Per La Puglia.
I CANDIDATI DELLA CICOSCRIZIONE BATALLEANZA CIVICA PER LA PUGLIA BARI
Mangano Sabino
Bucci Gianluca
Lionetti Luca
Patriciello Maria Pia
Caputo Daniela Marianna
Altri contenuti a tema
Speciale Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali
Speciale Successo dei Popolari con Decaro nella BAT
Mennea: «Non servono solo buone intenzioni, ma azioni misurabili e tangibili»
Speciale Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia
Il podcast del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Speciale Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura
Correrà con la lista "Decaro presidente" alle elezioni regionali
Regionali 2025, Ruggiero Mennea sarà candidato con “Avanti Popolari con Decaro”
Confermata la partecipazione del consigliere regionale uscente alla prossima competizione elettorale
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Barletta gratis
nella tua e-mail