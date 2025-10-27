Sabino Mangano
Sabino Mangano
Politica

Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Mangano

Sarà sostenuto dalla lista "Alleanza Civica per la Puglia"

Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 15.46
Si completa il quadro dei candidati alle prossime elezioni regionali. Ufficializzate le candidature al Consiglio Regionale anche nella squadra di Sabino Mangano, sostenuto dalla lista Alleanza Civica Per La Puglia.

I CANDIDATI DELLA CICOSCRIZIONE BAT

ALLEANZA CIVICA PER LA PUGLIA BARI​
Mangano Sabino
Bucci Gianluca
Lionetti Luca
Patriciello Maria Pia
Caputo Daniela Marianna
  • Elezioni regionali 2025
Altri contenuti a tema
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro La lista completa delle candidature
Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente” Speciale Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente” «Rappresentare in maniera concreta le istanze e i bisogni del territorio»
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio» Speciale Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio» La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale nella lista PD
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA Speciale Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali
Successo dei Popolari con Decaro nella BAT Speciale Successo dei Popolari con Decaro nella BAT Mennea: «Non servono solo buone intenzioni, ma azioni misurabili e tangibili»
Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia Speciale Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia Il podcast del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura Speciale Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura Correrà con la lista "Decaro presidente" alle elezioni regionali
Regionali 2025, Ruggiero Mennea sarà candidato con “Avanti Popolari con Decaro” Regionali 2025, Ruggiero Mennea sarà candidato con “Avanti Popolari con Decaro” Confermata la partecipazione del consigliere regionale uscente alla prossima competizione elettorale
Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”
27 ottobre 2025 Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
Barletta reagisce all’agguato a Di Bari: chiesto Comitato. Domani sit-in delle associazioni
27 ottobre 2025 Barletta reagisce all’agguato a Di Bari: chiesto Comitato. Domani sit-in delle associazioni
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
27 ottobre 2025 Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
27 ottobre 2025 Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
Il Barletta 2025/26 e i suoi sette vizi capitali
27 ottobre 2025 Il Barletta 2025/26 e i suoi sette vizi capitali
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
27 ottobre 2025 Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
Michela Diviccaro: «Insieme, per una Puglia che si prende cura dei diritti dei cittadini» - INTERVISTA
27 ottobre 2025 Michela Diviccaro: «Insieme, per una Puglia che si prende cura dei diritti dei cittadini» - INTERVISTA
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.