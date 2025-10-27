Decaro
Decaro
Politica

Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro

La lista completa delle candidature

Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 15.12
Sono state presentate le candidature al Consiglio Regionale, con Antonio Decaro candidato del centrosinistra sostenuto da sei liste.

I CANDIDATI DELLA CICOSCRIZIONE BAT

PARTITO DEMOCRATICO
Domenico De Santis
Debora Ciliento
Antonella Cusmai
Giuseppe Paolillo
Giovanni Vurchio

MOVIMENTO CINQUE STELLE
Aldo Patruno
Annamaria Letizia Morra
Michele Coratella
Maria Carbone
Luca Savella

ALLEANZA VERDI SINISTRA
Gianni Naglieri
Anna Rosa Chiumeo
Mino di Lernia
Grazia Di Bari
Elena Gentile

DECARO PRESIDENTE
Nicola Rutigliano
Michela Diviccaro
Aldo Procacci
Ruggero Marzocca
Marianna Sinisi

PER LA PUGLIA
Ruggero Passero
Danila Maiorano
Arianna Di Benedetto
Irene Coronacchia
Vincenzo Valente

AVANTI POPOLARI CON DECARO
Vittoria Sasso
Ruggero Mennea
Vito Tupputi
Enza Dimaggio
Lilla Bruno
  • Elezioni regionali 2025
Altri contenuti a tema
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Mangano Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Mangano Sarà sostenuto dalla lista "Alleanza Civica per la Puglia"
Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente” Speciale Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente” «Rappresentare in maniera concreta le istanze e i bisogni del territorio»
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio» Speciale Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio» La nota integrale del candidato al Consiglio Regionale nella lista PD
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA Speciale Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA La presentazione del candidato barlettano per la Lega alle prossime elezioni regionali
Successo dei Popolari con Decaro nella BAT Speciale Successo dei Popolari con Decaro nella BAT Mennea: «Non servono solo buone intenzioni, ma azioni misurabili e tangibili»
Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia Speciale Nasce “Ferri in Pillole”: idee, progetti e futuro per la Puglia Il podcast del candidato al Consiglio Regionale della Puglia con Fratelli d’Italia
Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura Speciale Da Barletta Michela Diviccaro presenta la sua candidatura Correrà con la lista "Decaro presidente" alle elezioni regionali
Regionali 2025, Ruggiero Mennea sarà candidato con “Avanti Popolari con Decaro” Regionali 2025, Ruggiero Mennea sarà candidato con “Avanti Popolari con Decaro” Confermata la partecipazione del consigliere regionale uscente alla prossima competizione elettorale
Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”
27 ottobre 2025 Ruggiero Marzocca annuncia la sua candidatura alle elezioni regionali nella lista “Decaro Presidente”
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Mangano
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Mangano
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Ada Donno
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
27 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
Barletta reagisce all’agguato a Di Bari: chiesto Comitato. Domani sit-in delle associazioni
27 ottobre 2025 Barletta reagisce all’agguato a Di Bari: chiesto Comitato. Domani sit-in delle associazioni
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
27 ottobre 2025 Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
27 ottobre 2025 Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
Il Barletta 2025/26 e i suoi sette vizi capitali
27 ottobre 2025 Il Barletta 2025/26 e i suoi sette vizi capitali
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
27 ottobre 2025 Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
Michela Diviccaro: «Insieme, per una Puglia che si prende cura dei diritti dei cittadini» - INTERVISTA
27 ottobre 2025 Michela Diviccaro: «Insieme, per una Puglia che si prende cura dei diritti dei cittadini» - INTERVISTA
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.