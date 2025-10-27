Politica
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
La lista completa delle candidature
Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 15.12
Sono state presentate le candidature al Consiglio Regionale, con Antonio Decaro candidato del centrosinistra sostenuto da sei liste.
Domenico De Santis
Debora Ciliento
Antonella Cusmai
Giuseppe Paolillo
Giovanni Vurchio
MOVIMENTO CINQUE STELLE
Aldo Patruno
Annamaria Letizia Morra
Michele Coratella
Maria Carbone
Luca Savella
ALLEANZA VERDI SINISTRA
Gianni Naglieri
Anna Rosa Chiumeo
Mino di Lernia
Grazia Di Bari
Elena Gentile
DECARO PRESIDENTE
Nicola Rutigliano
Michela Diviccaro
Aldo Procacci
Ruggero Marzocca
Marianna Sinisi
PER LA PUGLIA
Ruggero Passero
Danila Maiorano
Arianna Di Benedetto
Irene Coronacchia
Vincenzo Valente
AVANTI POPOLARI CON DECARO
Vittoria Sasso
Ruggero Mennea
Vito Tupputi
Enza Dimaggio
Lilla Bruno
I CANDIDATI DELLA CICOSCRIZIONE BATPARTITO DEMOCRATICO
Domenico De Santis
Debora Ciliento
Antonella Cusmai
Giuseppe Paolillo
Giovanni Vurchio
MOVIMENTO CINQUE STELLE
Aldo Patruno
Annamaria Letizia Morra
Michele Coratella
Maria Carbone
Luca Savella
ALLEANZA VERDI SINISTRA
Gianni Naglieri
Anna Rosa Chiumeo
Mino di Lernia
Grazia Di Bari
Elena Gentile
DECARO PRESIDENTE
Nicola Rutigliano
Michela Diviccaro
Aldo Procacci
Ruggero Marzocca
Marianna Sinisi
PER LA PUGLIA
Ruggero Passero
Danila Maiorano
Arianna Di Benedetto
Irene Coronacchia
Vincenzo Valente
AVANTI POPOLARI CON DECARO
Vittoria Sasso
Ruggero Mennea
Vito Tupputi
Enza Dimaggio
Lilla Bruno