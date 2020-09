Elezioni 2020, dati di affluenza alle urne di Barletta

ORE 12:00 Domenica 20 settembre

Cittadini al voto, anche a Barletta, per le elezioni regionali e il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.Seggi aperti dalle ore 7 di domenica 20 settembreNel corso della giornata sono previste tre rilevazioni relative all'affluenza alle urne. La prima si svolgerà alle ore 12:00, la seconda alle 19:00 e la terza alle ore 23:00.La redazione di BarlettaViva seguirà la tornata elettorale con uno speciale in costante aggiornamento. Al termine dell'ultima rilevazione sull'affluenza nei seggi barlettani, si procederà allo scrutinio dei voti prima per il referendum, e a seguire per le elezioni regionali.12,70 %10.142 votanti su 79.82812,76%Andria: 15,10%Bisceglie: 10,37%Canosa di Puglia: 8,90%Margherita di Savoia: 11,06%Minervino Murge: 8,34%San Ferdinando di Puglia: 9,83%Spinazzola: 9,60%Trani: 14,95%Trinitapoli: 15,08%