Don Claudio Maino nominato formatore dei seminaristi

Carissimi presbiteri e diaconi, consacrati/e, fedeli laici, mi è gradito comunicarvi che dal prossimo anno formativo 2019-20 IL Rev.do Sac. Claudio Maino presterà il proprio servizio presso il Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" di Molfetta come formatore dei seminaristi della nostra regione. Sono certo che le virtù umane e spirituali di don Claudio e l'esperienza da lui acquisita pastoralmente, sia in ambito parrocchiale sia nel servizio della Pastorale Giovanile, gli consentiranno di esercitare al meglio questo incarico nella difficile e affascinante arte del discernimento vocazionale. Sono grato alla Conferenza Episcopale Pugliese, che unitamente al Rev.mo Rettore, don Gianni Caliandro, ha scelto don Claudio per questo delicato servizio. Nel lodare il Signore che rinnova il nostro presbiterio di molteplici doni e carismi, auguro a don Claudio un generoso e proficuo servizio a beneficio delle Chiese di Puglia.

Il sacerdote diocesano Don Claudio Maino è stato nominato "formatore dei seminaristi" al Pontificio Seminario Regionale di Molfetta. Lo ha annunciato, in data 3 agosto 2019, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, in una comunicazione alla Chiesa diocesana di cui si offre il testo integrale:Don Claudio è nato a Trani il 4 settembre 1988, proviene dalla Parrocchia S. Maria Greca in Corato. Ha conseguito la maturità scientifica. Si è formato presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, compiendo gli studi di filosofia e teologia, rispettivamente al Pontificio Seminario e presso l'Istituto Regina Apuliae della Pontificia Facoltà Teologica Pugliese. Ha conseguito il baccellierato in Sacra Teologia. E' stato ordinato presbitero il 26 settembre 2015. Attualmente è vicario parrocchiale della parrocchia SS. Trinità di Barletta e responsabile diocesano della Pastorale Giovanile."E' compito di ogni formatore, ciascuno agendo al livello che gli compete, aiutare il seminarista a diventare consapevole della sua condizione, dei talenti ricevuti, e anche delle proprie fragilità, rendendosi sempre più disponile all'azione della grazia" (Congregazione per il Clero, Il Dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, III,46, 2016)