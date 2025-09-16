Frama Sport Barletta
Frama Sport Barletta
La città

Da Barletta il gesto di generosità per Lorenzo, studente derubato della bici

L'episodio è avvenuto in Friuli-Venezia Giulia: Francesco Lopolito, imprenditore di Barletta e titolare di Frama Sport, gli regalerà una nuova bicicletta elettrica

Barletta - martedì 16 settembre 2025 13.41
Ogni mattina Lorenzo, 14 anni, si sveglia alle 4:30 a San Stino di Livenza (in Friuli-Venezia Giulia). Prende il primo treno da Gemona del Friuli, ne cambia altri due, e affronta anche un tratto in bicicletta per arrivare al liceo di Portogruaro, nel Veneziano. Lo scorso 8 settembre, dopo appena due giorni di scuola, ha scoperto con amarezza che la sua bici – la "Sgraziella da combattimento", comprata con i risparmi – legata a un palo insieme ad altre bici davanti all'istituto, era sparita.

Quando la storia è diventata di dominio pubblico, ha mosso le coscienze anche a grande distanza. Francesco Lopolito, imprenditore di Barletta e titolare di Frama Sport, ha deciso di intervenire: regalerà a Lorenzo una bicicletta nuova. Non è solo un mezzo: è un gesto che restituisce dignità, che dice al ragazzo che la sua determinazione – svegliarsi alle 4:30, affrontare sacrifici, desiderare solo poter studiare – è vista e rispettata da altri.

Questo episodio non riguarda solo un furto: mette in luce le difficoltà quotidiane di molti studenti costretti a viaggi lunghi, coincidenze complicate, mezzi pubblici spesso inadeguati. E ricorda che, a volte, anche un solo gesto gentile può fare davvero la differenza: per Lorenzo non è solo una bici in più, ma la possibilità concreta di camminare verso il proprio futuro senza dover rinunciare già all'inizio del giorno. «La sua determinazione mi ha colpito» ha dichiarato l'imprenditore barlettano.
