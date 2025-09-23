Da Barletta ad Ancona, arriva la bici nuova per Lorenzo grazie alla generosità di Francesco Lopolito
Attualità

L'imprenditore biscegliese, titolare di Frama Sport a Barletta, ha consegnato la bicicletta allo studente derubato davanti al liceo

Barletta - martedì 23 settembre 2025 14.35
La storia del giovane studente Lorenzo ha fatto il giro delle testate giornalistiche e dei social nelle scorse settimane. 14 anni, studente diligente del Friuli-Venezia Giulia che ogni mattina parte alle 4:30 da San Stino di Livenza per raggiungere il liceo di Portogruaro, aveva subito l'ingiusto furto della sua "Sgraziella da combattimento", la bicicletta che Lorenzo aveva comprato con i suoi risparmi e che usava per coprire l'ultimo tratto del tragitto casa-scuola (oltre al tratto in treno, cambiando più convogli): la bici è stata rubata davanti all'istituto scolastico.

La storia ha fatto il giro d'Italia suscitando la commozione del biscegliese Francesco Lopolito, imprenditore titolare di Frama Sport, negozio di bici e biciclette elettriche a Barletta, che ha deciso di intervenire: nel suo gesto generoso, Lopolito si è offerto di regalare a Lorenzo una bicicletta nuova, elettrica, come segno concreto di solidarietà.

Oggi si è realizzato il momento tanto atteso: ad Ancona si è svolto l'incontro tra Lorenzo, la madre, e l'imprenditore Lopolito, con la consegna ufficiale della nuova bici. L'evento è stato documentato anche dalle telecamere della trasmissione di Canale 5 "Dentro la notizia", che hanno ripreso il momento della consegna.
