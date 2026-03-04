"Cronache dal fronte invisibile". Presentato a Barletta il libro di Saverio Santoniccolo

19 foto "Cronache dal fronte invisibile"

Si è svolta nella serata di ieri presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta, la presentazione del libro "Cronache dal fronte invisibile", opera di Saverio Santoniccolo, Luogotenente dei Carabinieri in congedo che ha operato sul territorio di Barletta e non solo, in anni particolarmente complicati per il nostro territorio.Presenti all'evento, moderato dalla giornalista Floriana Tolve, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri Colonnello Massimiliano Grasso, il magistrato, nonché ex presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano, il magistrato di Corte D'Appello Dott. Roberto Olivieri del Castillo, quest'ultimo per anni operante presso la Procura della Repubblica di Trani, e infine il sindaco Cosimo Cannito e l'assessore alla cultura Oronzo Cilli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Barletta.L'incontro ha avuto inizio con i saluti del sindaco di Barletta Cosimo Cannito, il quale nel presentare l'evento ha raccontato alcuni aneddoti sui suoi trascorsi da medico, nella delicata funzione di perito, proprio durante gli anni più complicati nei quali il Luogotenente Santoniccolo, di concerto con l'allora procuratore Michele Emiliano, svolgeva la sua attività investigativa.Subito dopo è stato lo stesso ex presidente della Regione Puglia a prendere la parola, ricordando gli anni della proficua collaborazione con Santoniccolo, e citando quella che a suo giudizio è "la felicità interiore di aver fatto il proprio dovere".Presa la parola il Dott. Saverio Santoniccolo, ha innanzitutto ringraziato gli uomini dell'Arma che hanno collaborato con lui negli anni del servizio sul nostro territorio, e poi ha minuziosamente descritto alcuni episodi citati appunto nel libro "Cronache dal fronte invisibile", la cui prefazione è stata scritta dall'ex Procuratore della Repubblica di Bari, Dott. Giuseppe Volpe.Dopo il Dott. Santoniccolo, sono intervenuti il magistrato Roberto Olivieri del Castillo, e il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Massimiliano Gallo, i quali, tra le tante indagini svolte di concerto con il Luogotenente Santoniccolo, hanno in particolar modo ricordato la triste e drammatica vicenda di Graziella Mansi, la bambina seviziata e uccisa alle pendici di Castel del Monte nell'estate 2000.Oltre ai particolari delle indagini citati nel libro, che hanno poi portato a processi e condanne, i relatori si sono più volte soffermati sulla complessità dell'attività investigativa, e sulla delicatezza e i risvolti umani del compito di chi deve indagare e giudicare sui vari fenomeni criminosi.Il tutto tra l'attenzione e l'approvazione del pubblico convenuto.