Crisi amministrativa, Collettivo Exit: «La politica barlettana rasenta la pornografia»

«Siamo alle solite, maggioranza evaporata in Consiglio Comunale, provvedimenti da approvare ritirati dal Sindaco Cannito e i soliti mal di pancia all'interno della maggioranza. Sono ormai quattro anni che assistiamo a questo squallido teatrino, con un centro-destra che ha come unico collante il mantenimento del potere e la distribuzione di prebende». Così gli attivisti del Collettivo Exit.«Quando queste ultime non soddisfano gli appetiti di alcuni consiglieri comunali inizia il valzer con la solita mancanza dei numeri in Consiglio Comunale. Nel frattempo la città è agonizzante, con problemi atavici ormai incancreniti che non vengono affrontati e risolti. Basti pensare alla mancanza di un assessore all'ambiente nonostante le criticità ambientali legate al canale H e alle emissioni delle aziende insalubri. Siamo in piena campagna elettorale e come al solito i protagonisti di questa sceneggiata sgomitano per avere, in questo ultimo anno di consigliatura, un "posto al sole" ben retribuito. Che dire, la politica barlettana rasenta la "pornografia" ma con attori poco attraenti e una trama scadente».