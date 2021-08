Covid, altri 78 contagi nella Bat solo oggi

Provincia di Bari: 82

Provincia di Bat: 78

Provincia di Brindisi: 45

Provincia di Foggia: 41

Provincia di Lecce: 76

Provincia di Taranto: 28

Residenti fuori regione: 8

Provincia in definizione: 3

259.164 Casi totali

3.050.742 Test eseguiti

248.526 Persone guarite

6.678 Persone decedute

Provincia di Bari: 96.442

Provincia di Bat: 26.430

Provincia di Brindisi: 20.454

Provincia di Foggia: 45.889

Provincia di Lecce: 28.529

Provincia di Taranto: 40.073

Residenti fuori regione: 906

Provincia in definizione: 441

Sono 361 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su un totale di 14.333 test processati. Oggi, si segnala anche un decesso in regione.Sono 3.960 le persone attualmente positive di cui 125 quelle ricoverate in area non critica e 21 quelle in terapia intensiva.