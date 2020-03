Coronavirus, lo studio rivela: zero contagi in Puglia il 9 aprile

Si sta progressivamente passando dal "quando" al "come" riaprire, con l'obiettivo di ristabilire una parvenza di normalità che ci accompagnerà ancora per lungo tempo. La data delè ormai alle porte, ma bisogna attendere le nuove disposizioni dal Consiglio dei Ministri che, con tutta probabilità,, fino al 18 aprile.Ieri, per la prima volta, il numero dei positivi ha quasi raggiunto quello dei guariti nelle 24 ore precedenti. Intanto, però, le curve del contagio consentono di effettuare una più dettagliata analisi, come quella condotta daper, acronimo del. Lo studio, aggiornato ogni sera con i dati forniti dalla consultabile online , stima quale saràNonostante il timore che accompagna la situazione nel sud Italia, iconsentirebbero di intravedere nelil giorno in cui non si registreranno più contagi. Molto più distanti le date stimante per Lombardia (22 aprile), Emilia Romagna (29 aprile) e Toscana (5 maggio). Scadenze che potrebbero subire cambiamenti quotidiani sulla base della situazione nazionale, ma da cuiUn dato da solo insufficiente per tornare alla vita di appena un mese fa, ma estremamente significativo per comprendere l'andamento del contagio da. Una cosa è certa:. Lo stesso, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha anticipato che una prima revisione degli attuali divieti potrà esserci solo dopo il 12 aprile. Bisognerà attendere che il, indice del numero di contagi per ogni paziente positivo al virus,(almeno a), mentre ad oggi si attesta ad valore di circa 1,1.Tra i vari scenari ipotizzati e sulla scorta del Dpcm del 25 marzo che rafforza il coordinamento tra Stato e singole Regioni, si fa strada la possibilità di una, avallata anche da alcuni studiosi. Questa consentirebbe di, seppur graduate. Procedere pero persono solo alcune delle ipotesi avanzate in questi giorni, ma per ogni scelta, sarà fondamentale il parere del