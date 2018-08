Controlli a Ferragosto, tre arresti a Barletta

I Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella settimana del ferragosto, con perquisizioni domiciliari e posti di controllo alla circolazione stradale, in modo particolare lungo le arterie di collegamento con gli altri paesi della costa, lungo la SS 16 e nei pressi degli accessi ai caselli autostradali. Tali servizi hanno consentito l'arresto in flagranza di tre persone.Il primo arresto per droga si è realizzato nell'ambito di un accesso effettuato in orario serale presso un bar di Barletta frequentato da numerosi giovani. Nel corso del controllo, all'arrivo dei Carabinieri, un ragazzo ha tentato subito di defilarsi guadagnando l'uscita dal retro del locale, dove però erano ad attenderlo, per sua sfortuna, altri militari che lo hanno bloccato nel tentativo di darsi alla fuga. Nella circostanza, il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro in plastica gettandolo a terra che è stato prontamente recuperato ed all'interno del quale sono state.rinvenute due dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La successiva perquisizione personale ha permesso altresì di rinvenire, occultateall'interno del pacchetto di sigarette, altre dosi della medesima sostanza e 70 euro, provento dell'attività di spaccio. Il giovane R.L. 20enne della Romania, già noto alle FF.OO., su disposizione della competente A.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Trani (BT), in attesa di giudizio. Nell'ambito della medesima attività tra gli avventori del bar,identificati anche alcuni soggetti con precedenti penali e deferito per inosservanza all'autorità giudiziaria un barlettano 34enne, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.Il secondo arresto è quello avvenuto nei confronti di un pregiudicato di origini marocchine, A.I., 35enne da anni residente in Barletta. In tarda serata è giunta una segnalazione al 112 di un cittadino che chiedeva assistenza nella zona del lungomare di Ponente per la presenza di un uomo che per consentirgli il parcheggio dell'auto lo aveva minacciatochiedendogli del denaro. La pattuglia, recatasi sul posto, ha raccolto le dichiarazioni del segnalante che ha fornito una descrizione dettagliata del reo, il quale, dopo un minuzioso pattugliamento è stato rintracciato. Il soggetto fermato, corrispondente alla descrizione fornita e già noto ai militari, è stato pertanto accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso e la ricostruzione dei fatti. Nella fattispecie, il giovane segnalante aveva parcheggiato la propria auto presso un parcheggio libero per passare la serata. Appena sceso dall'auto è stato avvicinato da A.I. il quale, con tono palesemente minaccioso, subito lo ha avvisato che se avesse voluto parcheggiare, avrebbe dovuto pagarlo in quanto quello era il suo territorio. Al rifiutodel giovane, A.I. insistentemente ha preso a minacciarlo tanto che il giovane con fatica è riuscito a a raggiungere l'uscita e ad allertare i Carabinieri. Nelle tasche di A.I. i Carabinieri, a seguito di una perquisizione personale, hanno rinvenuto la somma di euro 20 in monete provento verosimilmente di precedenti condotte criminose. Al termine degli accertamenti, per il cittadino marocchino sono scattate le manette per teè finito ntata estorsione e su disposizione delle competente A.I. agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.Il terzo arresto è avvenuto a carico di C.P., 20enne di Barletta, finito agli arresti domiciliari su ordine dell'Autorità Giudiziaria, per violazioni alle prescrizioni dell'obbligo di dimora a cui era sottoposto.Da segnalare, infine, la perquisizione, condotta dai militari della locale Stazione CC in Canosa di Puglia (BT), presso l'abitazione di un operaio incensurato 59enne. Durante l'operazione, rinvenute e sequestrate 100 cartucce calibro 6.35 detenute illegalmente senza alcun titolo autorizzativo. L'uomo è stato pertanto denunciato alla competente A.G..