Contributo fornitura libri di testo per le scuole secondarie di 1° e 2° grado

Il Settore Servizi Scolastici rende noto, ai cittadini interessati alla misura "Buono Libri", l'elenco delle n. 14 ditte, presso le quali è possibile rivolgersi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado per l'Anno Scolastico 2025/2026.1 Archimede p.zza Principe Umberto, 12-12/A Barletta2 Binetti c.so V. Emanuele, 179 Barletta3 Coop Alleanza 3.0 Soc. Cooperativa via Trani, n.19 Barletta4 Fascilla S.n.c. via dei Greci, 14 Barletta5 Fratelli Corvasce S.n.c. via E. Fermi, 56 Barletta6 Il Quadrifoglio via Prascina,155 Barletta7 Il Mondo a colori via S. Antonucci, 19 Barletta8 L'arcobaleno.it S.n.c. via R. Di Bari, 25/27 Barletta9 La Nuova Disfida via Canosa, 115/C Barletta10 La Sapienza via Madonna della Croce, 166 Barletta11 Macondo vicoletto S. Lucia, 28/30 Barletta12 Omnia via degli Orti, 19 Barletta13 Pitagora via Madonna della Croce, 143 Barletta14 Punto e Virgola via R. Margherita, 71/A BarlettaIl Comune di Barletta, al fine di erogare il buono libri richiesto dalle famiglie, effettua la verifica della residenza, requisito indispensabile per accedere al contributo, come stabilito dalla Regione. Completata tale fase, in base alle istanze presentate dalle famiglie, è assegnata la quota pro-capite spettante a ciascuno studente, generando il credito del "Buono libri" sull'apposita piattaforma "Studio in Puglia", associato al codice pratica. Il richiedente, riceve conferma dell'ammissione al contributo tramite un messaggio email, unitamente al Buono libri (sotto forma di codice utente) e alle istruzioni per l'utilizzo dello stesso.Per utilizzare il Buono libri, il beneficiario dovrà recarsi in uno degli esercizi convenzionati (cartolibrerie/librerie) e comunicare il relativo codice utente all'esercente, il quale ne verifica la disponibilità e l'importo, tramite accesso alla piattaforma "Studio in Puglia", e fornisce i libri di testo previsti.Al momento della consegna dei testi, le ditte potranno caricare sul Sistema "Studio in Puglia" i codici ISBN dei libri di testo e il prezzo di vendita (che non potrà eccedere il prezzo di copertina).Il Buono libri dovrà essere speso presso un unico esercente accreditato, previa presentazione alla cartolibreria del codice univoco per ricevere, gratuitamente i libri previsti, fino all'ammontare massimo erogabile previsto dalla Regione e inserito sulla piattaforma regionale.Il Buono libri potrà essere usato esclusivamente per l'acquisto dei Libri di testo nuovi per la Scuola Secondaria di 1° e di 2° grado, A.S. 2025/26 e il valore del contributo da assegnare ad ogni famiglia varia in base all'anno frequentato per le scuole secondarie di 1° grado, in base agli anni frequentati, al tipo di scuola, di indirizzo e alla classe frequentata dall'alunno per le scuole secondarie di 2° grado varia.Gli utenti che nella domanda hanno inserito l'indirizzo mail afferente a CAF, Patronati ed a terzi, ecc. dovranno rivolgersi agli stessi per ottenere il codice Buono libri relativo alla propria pratica.Per apportare eventuali rettifiche a quanto dichiarato dal richiedente al momento della domanda, la piattaforma della Regione Puglia prevede quanto segue:- eventuale successiva rettifica/correzione di scuola, classe e sezione potrà essere effettuata dall'Esercente in fase di acquisizione del buono su richiesta dell'Utente;- se la nuova quota risulterà minore di quella assegnata, l'importo disponibile del buono sarà automaticamente ridotto;- se la nuova quota risulterà maggiore di quella assegnata, l'importo disponibile del buono resterà invariato.