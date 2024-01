Coni Bat, un bilancio delle attività svolte dalla delegazione nel 2023

«È stato davvero un 2023 ricco di eventi e di grandi progetti per la Delegazione Provinciale di Barletta – Andria – Trani del Coni». Questo il bilancio del CONI per l'anno 2023, divulgato direttamente dal delegato provinciale, Antonio Rutigliano.«Siamo partiti nei primi mesi dell'anno, febbraio e marzo, con una indagine osservatorio, insieme con gli amici della Associazione Medici Sportivi della nostra provincia, nelle scuole superiori del territorio.Contestualmente alla prima fase del progetto "A Scuola In Forma con lo Sport" abbiamo promosso l'evento della Mostra delle Fiaccole Olimpiche, per la prima volta in Puglia, che è stata ospitata nella splendida cornice del Polo Museale di Trani della Fondazione SECA, dal 27 marzo al 2 aprile. Grandissimo evento che ha visto presenti, nel giorno della sua inaugurazione, tutte le massime Autorità Civili, Militari e Religiose del territorio.Alla cerimonia di apertura, era presente anche l'atleta Elena Di Liddo (CS Carabinieri/ CC Aniene Roma), quarta classificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la staffetta 4 x 100 mista di nuoto. La giornata è stata celebrata anche da Poste Italiane con uno specifico e particolare annullo filatelico.La settimana è stata arricchita anche da importanti convegni, sia ad impronta sociale che nella dimensione medico – sportiva, con la presenza anche del Vice Presidente Nazionale Silvia Salis.Nella particolare circostanza della giornata di apertura si è tenuta anche la conferenza stampa del Progetto Palestranatura 2023, che quest'anno ha assunto una valenza regionale con una seconda fase che ha interessato anche le altre province pugliesi.Ad aprile e maggio, nonostante le difficili condizioni meteo, si sono svolte ben 6 tappe provinciali di questo incredibile progetto che ha interessato nella sola prima fase ben 19 istituti di scuola primaria, oltre cento classi quinte e un numero di ragazzi superiore alle 2000 unità.Il 31 maggio 2023 resterà poi una data storica per la nostra Delegazione che è riuscita ad organizzare la tappa finale di Palestranatura , con circa 300 alunni al seguito, in quel di Roma , prima alla Udienza Generale con Papa Francesco e poi nella sede storica del CONI, insieme al Presidente Giovanni Malagò.Ma le attività si sono succedute con ritmo incessante e così le feste finali dei Centri Coni hanno avuto il loro momento celebrativo con la grande festa provinciale della "Giornata Nazionale dello Sport" che quest'anno è stata ospitata Domenica 4 giugno nella Villa Comunale di Andria.L'estate è trascorsa con le attività degli Educamp del territorio, mentre a settembre abbiamo ripreso anche le attività di informazione e promozione dello Sport nei vari convegni.Ad ottobre siamo ripartiti con il Progetto Palestranatura Puglia nelle altre province della nostra regione, ed abbiamo fatto tappa a Lucera (FG), a San Cesario di Lecce e nel Borgo di Balsignano a Modugno. Purtroppo le tappe previste a Mesagne e Grottaglie non hanno avuto luogo per le avverse condizioni meteo.A novembre si è svolta poi la seconda fase del progetto "A Scuola In Forma con lo Sport", e ci sono stati altri 15 incontri nelle scuole superiori della Provincia. Alla fine sono stati somministrati in totale ben 2209 questionari che costituiscono una base concreta e molto importante per degli approfondimenti scientifici e sociali sui ragazzi in età adolescenziale, cioè tra i 14 e i 17 anni.Sabato 16 dicembre abbiamo chiuso tutte le attività in un grande incontro a Bisceglie dove abbiamo presentato i risultati del nostro lavoro ed abbiamo premiato gli atleti della nostra provincia che sono stati insigniti con la Medaglia di Bronzo del Coni per 2021».