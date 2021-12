Confronto con Emiliano a Barletta: PNRR, politica, sociale. Polemica su vaccini ai bambini

Un dialogo con la comunità barlettana, presenti in collegamento via web anche gli assessori regionali

12 foto Emiliano incontra i cittadini di Barletta

"Conosco Barletta meglio di altre città: è una delle città più forti della Puglia, e nonostante il momento particolare siete capaci di reagire". Con queste parole il presidente Michele Emiliano ha introdotto quello che è stato un lungo incontro-confronto con la comunità barlettana. "Ascoltiamoci" è stato il titolo di questa manifestazione che ha visto anche la partecipazione degli assessori regionali collegati via web, con una modalità di dialogo con il territorio abbastanza unica nel suo genere.Il primissimo riferimento al suo arrivo lo ha rivolto a Claudio Lasala: Emiliano infatti ha riconosciuto che Barletta si trova adesso a vivere una situazione molto particolare e fragile, dopo i recenti episodi di cronaca e l'assenza di un sindaco a Palazzo di Città.Focus anche sul recente andamento della campagna vaccinale, che in Puglia come nel resto d'Italia rincorre la somministrazione delle dosi booster, con la delega alla Sanità rientrata nelle mani del governatore dopo le dimissioni di Lopalco.Cittadini, associazioni, simpatizzanti, sostenitori politici ed ex consiglieri comunali: era numerosa la platea che ha interloquito con il governatore. Non è mancato nemmeno un fronte di protesta da parte di un gruppo di manifestanti che hanno cercato di polemizzare col presidente sul tema dei vaccini ai bambini.Il confronto si è svolto nell'auditorium della parrocchia San Giovanni Apostolo, con la moderazione della giornalista Federica Dibenedetto: numerosi i temi toccati, con gli interventi dei rappresentanti di associazioni e realtà attive a livello cittadino. Ambiente, salvaguardia delle coste, viabilità e trasporti, sanità, tutela degli animali, opportunità turistiche e soprattutto una importante parentesi sul sociale: dopo il tragico omicidio del 24enne Claudio Lasala, il presidente ha proposto di attivare percorsi condivisi nell'ambito dell'antimafia sociale, con progettualità che non sono mai state realizzate a Barletta.Tante le tematiche sviscerate, quasi un assaggio di quelli che potranno essere i contenuti operativi della campagna elettorale che verrà, nell'attesa che la foschia sulla politica cittadina si diradi al più presto.