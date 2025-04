Chimica: la studentessa di Barletta Gabriela Sabogal Herazo brilla a livello regionale e nazionale

sono una competizione annuale che riunisce gli studenti più talentuosi di tutta la regione per mettere alla prova le loro conoscenze e abilità in chimica. Ben 76 studenti dell'ITET Cassandro Fermi Nervi, dopo la selezione d'Istituto, hanno potuto partecipare alla fase regionale classificandosi in 12 tra le prime 50 posizioni e 31 nelle prime 100 posizioni.A Bari nell'aula 2 del dipartimento di Chimica, la comunità scolastica del Cassandro Fermi Nervi ha visto eccellere la studentessa, la quale ha ottenuto un risultato straordinario ai Giochi della Chimica, classificandosi seconda su 433 partecipanti in Puglia, provenienti da 13 diversi istituti, nella sezione C della fase regionale, dedicata agli istituti chimici e biotecnologici, e sesta a livello nazionale su 3940 partecipanti. Un risultato che conferma la sua posizione tra le migliori giovani studentesse del paese. Nota di merito anche a Dipinto Andrea, Carbone Mariangela e Maffione Simone rispettivamente al 12°, 15° 18°posto.Gabriela, studentessa della 4C delle Biotecnologie orientamento sanitario, ha dimostrato una profonda conoscenza della chimica e una grande abilità nel risolvere gli esercizi proposti.La prof.ssa Suriano Tiziana, sua docente di chimica, racconta: "Gabriela è una studentessa eccezionale, con una grande passione per la chimica; la sua preparazione e la sua dedizione sono state premiate e sono un esempio per tutti gli studenti della nostra scuola. Auguriamo a Gabriela di continuare a brillare nel mondo della chimica e di raggiungere nuovi obiettivi".Conclude: "Alla Dirigente Scolastica la più sincera gratitudine per il sostegno costante e l'incoraggiamento che offre alle attività extracurriculari della nostra scuola. La sua visione e il suo impegno nel favorire la crescita e lo sviluppo dei nostri studenti sono veramente apprezzati. La sua presenza e il suo sostegno sono fondamentali per il successo delle nostre iniziative".