"Centri e Periferie della Bellezza", mostra a Palazzo della Marra

Il 14 giugno il Palazzo della Marra ospiterà la mostra, con ingresso libero dal 14 al 23 giugno, e il Simposio inerente le esperienze progettuali che si sono confrontate sul tema della "riqualificazione urbana" e del "progetto urbano" attraverso il concorso di idee, conclusosi lo scorso anno, riguardante il "percorso delle antiche mura del Carmine di Barletta"; una location perfetta quella del Palazzo della Marra, sia per gli spazi che ospiteranno la mostra, sia per la sua posizione importante all'interno dell'area di progetto.All'incontro interverranno, oltre il Sindaco Cosimo Cannito e il Vice-Presidente della Prov. BT Pasquale De Toma, il Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. BAT Paolo D'Addato, la consigliera delegata della Commissione Cultura e Pari Opportunità dell'Ordine degli Architetti P.P.C. BAT Azzurra Pelle, il Presidente del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Giuseppe Cappochin, il Tesoriere del Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. Massimo Crusi, il Presidente della Federazione Regionale degli Architetti di Puglia Massimo Prontera, per la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Prov. BT e FG, Luigi La Rocca, l'Assessore Regionale alla pianificazione territoriale Regione Puglia Alfonso Pisicchio. Nel pomeriggio interverranno progettisti, amministratori e cittadini per confrontarsi sulle visioni della città e a chiusura dei lavori ci sarà la lectio magistralis del Prof. Arch. Massimo Pica Ciamarra. L'evento, co-organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di BAT e dall'Amministrazione Comunale di Barletta, è stato voluto e pensato come mostra narrativa di tutti gli elaborati progettuali partecipanti che saranno illustrati dai rispettivi progettisti nel corso del Simposio.L'intera iniziativa sarà aperta a tutti e rappresenterà un momento fondamentale di conoscenza e confronto, non solo per architetti, sui temi della rigenerazione urbana, del recupero di aree dismesse o inutilizzate, della valorizzazione della città consolidata che versa in condizioni di particolare degrado e marginalità. L'obiettivo e l'auspicio è quello di indirizzare le politiche locali di gestione del territorio verso un riuso consapevole e sostenibile degli spazi pubblici e degli edifici esistenti, aumentandone la sicurezza, l'accessibilità, dotando le aree periferiche di servizi, di infrastrutture, di verde, di luoghi di incontro in grado, anche, di stimolare nei cittadini il valore identitario e di appartenenza ad una comunità, consentendone al tempo stesso la riqualificazione sociale.Un'occasione importante questa per confrontarsi e ascoltare le opinioni degli abitanti dell'area e della città intera, coordinarsi, implementare, migliorare le proposte progettuali affinché l'esito finale risulti pienamente coerente alle esigenze degli abitanti dell'area e della città intera, attraverso la riconnessione del tessuto urbano e sociale al territorio circostante.