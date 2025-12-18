Cene Solidariet Maiora
Cene Solidariet Maiora
Speciale

"Cene della Solidarietà", anche a Barletta l'iniziativa solidale di Maiora

Oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà in 17 città in Puglia, Abruzzo, Basilicata e Calabria

Barletta - giovedì 18 dicembre 2025 12.24 Comunicato Stampa
Maiora, tra i principali player della GDO nel Centro-Sud Italia, rinnova il suo impegno sociale con un'iniziativa che va oltre il semplice gesto: trasformare il cibo in un ponte di speranza. In un momento dell'anno in cui le tavole si riempiono, l'azienda sceglie di pensare a chi non può permetterselo, offrendo non solo pasti caldi ma anche alimenti salvati dallo spreco e destinati alle associazioni no-profit. Un'azione concreta che unisce inclusione, sostenibilità e attenzione al territorio.

18 dicembre: una giornata di condivisione

Il cuore dell'iniziativa sarà il 18 dicembre, quando si terranno la maggior parte delle Cene della Solidarietà, giunte alla XI edizione. Quest'anno il progetto si amplia: 17 città in 4 regioni ospiteranno una serata speciale all'insegna della condivisione, con oltre 4.500 pasti caldi offerti a persone in difficoltà.

Le città protagoniste saranno:
  • Puglia: Barletta, Trani, Corato, Terlizzi, Trinitapoli, Molfetta, Massafra, Crispiano, Lecce e Nardò
  • Abruzzo: Pescara
  • Basilicata: Matera
  • Calabria: Vibo Valentia, Lamezia Terme, San Marco Argentano, Rende e Cosenza
Un gesto che assume un significato profondo: il cibo non è solo nutrimento, ma un simbolo di vicinanza e dignità, capace di unire culture e storie diverse attorno alla stessa tavola.

Impegno contro lo spreco e donazioni continue

Maiora prosegue la sua lotta contro lo spreco alimentare con un modello virtuoso: i prodotti ancora buoni ma non più vendibili vengono recuperati e donati a oltre 10 associazioni ed enti no-profit, grazie alla rete dei 3 Centri di Distribuzione (Corato, Gricignano, San Marco Argentano). Così, ogni alimento salvato diventa un'opportunità per chi vive in condizioni di fragilità.

«Le Cene della Solidarietà non sono semplicemente un evento, ma un movimento che coinvolge attivamente comunità, volontari e partner. Quest'anno, grazie alla collaborazione con Caritas e numerose realtà locali, oltre 4.500 persone potranno vivere un momento di condivisione autentica. È un segnale forte: quando la GDO e il territorio lavorano insieme, la solidarietà diventa contagiosa e capace di generare valore sociale concreto. - dichiara Grazia De Gennaro – Consigliere di Amministrazione con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversità - Il nostro obiettivo è continuare a costruire ponti tra chi ha possibilità e chi ha bisogno, perché crediamo che la forza di un'azienda si misuri anche dall'impatto positivo che riesce a creare nella vita delle persone.»
  • solidarietà
Altri contenuti a tema
Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno La città Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno Il sindaco Cannito ha ringraziato i due concittadini
Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli Un gesto concreto di solidarietà: Caseificio Maldera per il Rizzoli Donato un notebook al reparto di Chirurgia Vertebrale
Barletta cuore di solidarietà: centinaia di giochi donati per i bambini di Kharkiv Eventi Barletta cuore di solidarietà: centinaia di giochi donati per i bambini di Kharkiv L'impegno del barlettano Carmine Cristallo a sostegno della missione numero 70 dell’associazione "La Memoria Viva"
Sparatoria a Barletta, la solidarietà del Nucleo Guardia Ambientale Cronaca Sparatoria a Barletta, la solidarietà del Nucleo Guardia Ambientale «Gravi atti gravi intimidatori che speriamo non accadano più»
Scarpe e coperte per chi non ha casa: l'appello dell'Ambulatorio Popolare di Barletta Servizi sociali Scarpe e coperte per chi non ha casa: l'appello dell'Ambulatorio Popolare di Barletta Le donazioni potranno essere consegnate in sacchetto chiuso nei punti indicati
"Biscotti senza frontiere", i volontari di MSF presenti a Barletta nel prossimo fine settimana Associazioni "Biscotti senza frontiere", i volontari di MSF presenti a Barletta nel prossimo fine settimana Le donazioni serviranno per intervenire dopo una catastrofe naturale, un conflitto o un’epidemia
Emergenza Gaza, da Barletta raccolti più di 2.500 euro Attualità Emergenza Gaza, da Barletta raccolti più di 2.500 euro Si è conclusa la raccolta fondi promossa dall'amministrazione comunale e dal Movimento Pro Palestina di Barletta
"Divine del Sud" festeggia il settimo compleanno con uno shooting inclusivo Associazioni "Divine del Sud" festeggia il settimo compleanno con uno shooting inclusivo Una iniziativa legata anche al mese della prevenzione femminile
Consiglio comunale urbanistica, Mazzarisi: «Sorprendente come il sindaco addebiti all'opposizione lo stop al Piano Casa
18 dicembre 2025 Consiglio comunale urbanistica, Mazzarisi: «Sorprendente come il sindaco addebiti all'opposizione lo stop al Piano Casa
Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno
18 dicembre 2025 Raccolta giocattoli per i bimbi in Ucraina: encomio per i barlettani Cristallo e Salerno
Arci Cafiero, continua la rassegna "Cartellate 3D " a Barletta
18 dicembre 2025 Arci Cafiero, continua la rassegna "Cartellate 3D" a Barletta
Strada per Sergio Ramelli, Stella Mele: «Condivido le sollecitazioni dell’Osservatorio»
18 dicembre 2025 Strada per Sergio Ramelli, Stella Mele: «Condivido le sollecitazioni dell’Osservatorio»
"Il dono di Luca ", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta
18 dicembre 2025 "Il dono di Luca", concerto benefico a favore della ricerca scientifica a Barletta
Prodezze, polemiche, feste, rimonte e contestazioni. La storia di Barletta-Nardò
18 dicembre 2025 Prodezze, polemiche, feste, rimonte e contestazioni. La storia di Barletta-Nardò
Terza Categoria: la domenica nera delle squadre barlettane
18 dicembre 2025 Terza Categoria: la domenica nera delle squadre barlettane
Consiglio comunale urbanistica, il Pd: «Maggioranza arrogante, a pagare è la città»
17 dicembre 2025 Consiglio comunale urbanistica, il Pd: «Maggioranza arrogante, a pagare è la città»
Piano Casa bloccato, il centrodestra: «L’opposizione di sinistra festeggia, i cittadini piangono»
17 dicembre 2025 Piano Casa bloccato, il centrodestra: «L’opposizione di sinistra festeggia, i cittadini piangono»
Consiglio comunale urbanistica, Trimigno: «Il sindaco si assuma le sue responsabilità»
17 dicembre 2025 Consiglio comunale urbanistica, Trimigno: «Il sindaco si assuma le sue responsabilità»
© 2001-2025 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.