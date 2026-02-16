Cavallo
Cavallo
Attualità

Carne di cavallo sì o no? Presentato disegno di legge al Senato

La legge, se approvata, vieterebbe la macellazione e il consumo di carne equina. Previste pesanti sanzioni

Barletta - lunedì 16 febbraio 2026 17.37
Stecche o involtini che siano, quanto noi barlettani saremmo pronti a rinunciare al nostro tradizionale "ragù" di puledro della domenica? E a quelle belle grigliate a base di costatine, "rasciale" e salsiccia "a punta di coltello" tipiche dei mesi più caldi? Non è un'ipotesi, ma un disegno di legge bipartisan presentato al Senato da Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati), Luana Zanella (AVS) e Susanna Cherci (Movimento Cinque Stelle), volto a riconoscere per legge come NDPA (non destinati a uso alimentare) e come "animali da affezione", cavalli, asini, muli, pony e bardotti.

È la quarta volta (l'ultima nel 2013) che viene presentata una proposta di legge volta a vietare in Italia la carne di cavallo: provvedimento che non ha però mai passato l'esame del Parlamento.

La proposta di legge attuale prevede la reclusione da 3 mesi a 3 anni, e una multa da 30mila a 100mila Euro, con inasprimento della pena e della sanzione di un terzo nel caso le carni vengano messe in commercio (fonte "Il Sole 24 Ore").

La norma prevederebbe inoltre, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'obbligo da parte degli allevatori dell'iscrizione degli animali in un registro anagrafico, pena sanzioni da 20mila a 50mila euro, oltre all'istituzione di un fondo di riconversione per le annualità 2025, 2026 e 2027, volti a incentivare la riconversione degli allevamenti.

La carne di cavallo è già stata un tabù in un passato che si perde nella notte dei tempi, con Papa Gregorio III che nell'anno 732 ne sconsigliava il consumo perché associato a pratiche pagane.

Il consumo della carne equina in Italia è usanza vecchia di secoli, e risale a tempi nei quali guerre e carestie riducevano alla fame le popolazioni, e dove spesso le carcasse dei cavalli usati in battaglia costituivano l'unica fonte di cibo.

Non è un caso, infatti, che prima assurgere a pietanza tra le più rinomate in Puglia (ma non solo), la carne di cavallo è stata per centinaia definita come una sorta di cibo per poveri.

Carne di cavallo le cui proprietà nutrizionali sono abbastanza note, essendo tra le cosiddette "carni rosse", note per essere fonte di proteine e con bassissimo contenuto di grassi.

Come facilmente intuibile, un 'indagine risalente al dicembre scorso attribuisce alla Puglia il primato nella macellazione equina con il 34,32%, seguita dall'Emilia Romagna con il 20,30%, e dal Veneto con il 13,67% (dati "Il Sole 24 Ore"), con un consumo che è diffuso inoltre anche in Sicilia e Lombardia.

Solo il tempo, e naturalmente il voto in Parlamento, ci dirà come andrà a finire, e se un giorno più o meno lontano, dovremo dire addio a una delle nostre tradizioni culinarie più radicate e caratteristiche.
  • Settore alimentare
Altri contenuti a tema
Il Caseificio Maldera saluta TUTTOFOOD 2025: tra visione, incontri e nuove prospettive Speciale Il Caseificio Maldera saluta TUTTOFOOD 2025: tra visione, incontri e nuove prospettive Giuseppe Maldera racconta
Cibo e salute, si parta dal territorio: se ne é parlato a Barletta durante “Hey Food” Eventi Cibo e salute, si parta dal territorio: se ne é parlato a Barletta durante “Hey Food” A confronto Nardone (Assessorato Agricoltura), Laviola (Princes Italia), Liantonio (Tatò Paride), Moschetta (Università di Bari), lo chef Sgarra e Passerini (EY)
EY lancia dalla Puglia “Hey Food”, per mettere a confronto gli attori del comparto alimentare Speciale EY lancia dalla Puglia “Hey Food”, per mettere a confronto gli attori del comparto alimentare Si parte lunedì 25 novembre da Barletta
15 In un panino i sapori di Barletta: la sfida dello chef barlettano Angelo Labbate La città In un panino i sapori di Barletta: la sfida dello chef barlettano Angelo Labbate Lavora a Cesenatico e cercherà di conquistare il titolo di "Artista del Panino"
A Barletta uno sportello informativo sui disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare La città A Barletta uno sportello informativo sui disturbi della nutrizione e del comportamento alimentare Lo sportello sarà attivo presso la Galleria del teatro “Curci”
Alla Lega Navale di Barletta un convegno sui Disturbi del Comportamento Alimentare Eventi Alla Lega Navale di Barletta un convegno sui Disturbi del Comportamento Alimentare Appuntamento questo pomeriggio alle 19
A Barletta un food talk sulla sicurezza alimentare Eventi A Barletta un food talk sulla sicurezza alimentare Esperti della ristorazione a confronto per la "Disfida della Sicurezza"
L’utilizzo dell’olio d'oliva EVOO nelle patologie del cavo orale Territorio L’utilizzo dell’olio d'oliva EVOO nelle patologie del cavo orale La parola alla dottoressa Antonia Sinesi, igienista dentale, intervenuta presso l'Azienda Agricola "Conte Spagnoletti - Zeuli"
Kick Boxing, 15 barlettani della New Dragon Fitness ai Campionati Centro Sud WTKA
16 febbraio 2026 Kick Boxing, 15 barlettani della New Dragon Fitness ai Campionati Centro Sud WTKA
Silvano Dibitonto e l’evoluzione della fotografia da cerimonia
16 febbraio 2026 Silvano Dibitonto e l’evoluzione della fotografia da cerimonia
BIT Milano, Calabrese e Cardone: «Barletta pronta a spiccare il volo nel 2026»
16 febbraio 2026 BIT Milano, Calabrese e Cardone: «Barletta pronta a spiccare il volo nel 2026»
Mercato settimanale, giovedì 19 febbraio sit-in del Comitato vie Donizetti e Rossini a Palazzo di Città
16 febbraio 2026 Mercato settimanale, giovedì 19 febbraio sit-in del Comitato vie Donizetti e Rossini a Palazzo di Città
Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”
16 febbraio 2026 Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”
Casa rifugio Fior di Loto, Coalizione Civica: «Il sindaco passi dalle parole ai fatti»
16 febbraio 2026 Casa rifugio Fior di Loto, Coalizione Civica: «Il sindaco passi dalle parole ai fatti»
Fogna bianca nella zona 167 di Barletta, che fine ha fatto il progetto?
16 febbraio 2026 Fogna bianca nella zona 167 di Barletta, che fine ha fatto il progetto?
Ferrandina-Barletta 0-2, ovvero l'elogio della normalità
16 febbraio 2026 Ferrandina-Barletta 0-2, ovvero l'elogio della normalità
Ferrandina-Barletta 0-2, le pagelle del match
16 febbraio 2026 Ferrandina-Barletta 0-2, le pagelle del match
Cialde in Città: i 4 punti di riferimento a Barletta per chi ama il vero caffè
16 febbraio 2026 Cialde in Città: i 4 punti di riferimento a Barletta per chi ama il vero caffè
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.