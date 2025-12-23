Capodanni di Puglia: a Barletta Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Roy Paci e Haiducii

«Questa mattina ho partecipato, presso la Regione Puglia, alla conferenza stampa di presentazione di Capodanni di Puglia, durante la quale sono stati illustrati i due appuntamenti che interesseranno la città di Barletta». Così il sindaco Cosimo Cannito.«Desidero ringraziare la Regione Puglia, il Dipartimento Turismo e Pugliapromozione per il sostegno garantito e per una collaborazione istituzionale che consente alla nostra comunità di essere parte di un programma regionale di rilievo, offrendo occasioni di incontro e partecipazione ai cittadini.Il Capodanno 2025 si svolgerà presso il Teatro Curci, recentemente interessato da interventi di restauro della facciata e di adeguamento dell'illuminazione esterna, che ne hanno restituito piena funzionalità e decoro. In questo luogo simbolo della città andrà in scena lo spettacolo "Dove eravamo rimasti" con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, inserito in una programmazione che punta a garantire qualità e rispetto della tradizione culturale.Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 5 gennaio, con Capodanni di Puglia a Barletta in Largo Ariosto. La scelta della location risponde alla volontà di coinvolgere diverse aree della città, favorendo una distribuzione equilibrata degli eventi e offrendo anche ai quartieri non centrali occasioni di socialità e condivisione.In tale contesto si inserisce l'evento "Nostalgia '90 – La Disco in Piazza", con la partecipazione di Roy Paci e Haiducii, pensato per un pubblico ampio e trasversale, con l'obiettivo di creare momenti di aggregazione ordinata e di utilizzo positivo degli spazi pubblici.Un programma che unisce cultura, intrattenimento e partecipazione, con particolare attenzione all'intero territorio cittadino».