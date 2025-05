Barletta protagonista ai Giochi di Fibonacci 2025

Informatici pugliesi in erba sono già pronti alle sfide del problem solving, a giudicare dall'esito della finale nazionale dell'dei), una competizione informatica rivolta a ragazzi e ragazze di scuole medie, nonché a bambini e bambine di scuole elementari.Sono infatti ben 12 le medaglie pugliesi, in particolare 3 ori, 2 argenti e 7 bronzi, su un totale di 81 medaglie assegnate in tutta Italia, ai selezionati finali di oltre 8000 partecipanti alla fase iniziale della competizione.Dopo varie fasi di selezione, alla finale nazionale sono approdati circa 150 studenti e studentesse italiane che hanno svolto la loro gara nelle scuole sedi territoriali delle Olimpiadi di Informatica (OII), in contemporanea con gli studenti più grandi delle scuole superiori, concorrenti nella loro gara territoriale OII.Per il Nord della Puglia è stato l'I.I.S.S. Ferraris di Molfetta ad accogliere 12 degli studenti pugliesi finalisti GdF, provenienti dalle scuole medie di Molfetta, Bisceglie e Barletta, i quali nelle postazioni di laboratorio a loro riservate, hanno gareggiato gomito a gomito con 20 più grandi studenti delle scuole superiori, impegnati nella loro gara OII.Tutti hanno cercato di risolvere problemi complessi scrivendo algoritmi o in programmazione a blocchi (Blockly) o in un linguaggio di programmazione a propria scelta: gli esercizi proposti ai giovanissimi finalisti GdF erano quasi identici a quelli proposti ai più grandi concorrenti delle Olimpiadi di Informatica, solo leggermente semplificati nella mole di dati da elaborare.I vincitori pugliesi GdF sono:Andrea de Candia (I.C. R. Scardigno – San D. Savio di Molfetta) punti 190Christopher P. (I.C. Del Bene di Maruggio) punti 175Cristiano Casarola (I.C. R. Scardigno – San D. Savio di Molfetta) punti 170Pietro Z. (I.C. Renata Fonte – Polo 2 di Nardò) punti 135Nicola G. (I.C. Renata Fonte – Polo 2 di Nardò) punti 135Eros Dell'Olio (I.C. Don P.Uva – Battisti – Ferraris di Bisceglie) punti 125Alessandro Di Benedetto (I.C. San G. Bosco – Battisti Ferraris di Bisceglie) punti 115Claudio Ruggiero (I.C. R. Scardigno – San D. Savio di Molfetta) punti 110Francesco Papagni (S.S.P.G. R.Monterisi di Bisceglie) punti 100Occorre evidenziare che i due giovanissimi "ori" Andrea de Candia e Cristiano Casarola, allenati dal prof. Giuseppe Balacco, referente per la scuola Savio di Molfetta, con i loro punteggi, hanno raggiunto rispettivamente il secondo e l'ottavo posto nazionale e frequentano ancora il secondo anno di scuola media.Quasi tutti gli ammessi in finale GdF delle scuole di Molfetta, Bisceglie e Barletta avevano seguito, durante l'attuale anno scolastico e durante il precedente, un corso di preparazione specifico per la competizione GdF offerto dall'IISS Ferraris di Molfetta, guidato dal prof. Mario Quarto, referente territoriale, con la preziosa collaborazione degli studenti del Ferraris esperti nel coding e nel problem solving: Cristian Valente, Michael Guastamacchia, Leo Ventura, Giuseppe Grosso, Davide Paparella.Il Dirigente del Ferraris, Luigi Melpignano, è stato felice di aver ospitato i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, di aver concesso loro questa opportunità di formazione, e si compiace dei brillanti risultati da loro raggiunti.Tutte le scuole medie del territorio di Molfetta e dintorni che hanno accolto l'invito del Ferraris a far frequentare il corso GdF ai propri studenti, hanno raggiunto la finale e conseguito almeno una medaglia con i propri studenti in gara.