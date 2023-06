"Barletta legale", finanziamento per nuovo sistema di videosorveglianza in città

Il Comune di Barletta ha ottenuto 250mila euro di finanziamento grazie al progetto "Barletta Legale 2022" conseguito avendo partecipato, nel mese di ottobre, a un bando messo a punto dal Ministero dell'Interno. Il progetto in questione andrà a prevedere la realizzazione di un nuovo sistema di video sorveglianza di ultimissima generazione per la messa in sicurezza del territorio comunale.Uno strumento che andrà notevolmente ad agevolare e a sostenere le attività di controllo delle forze dell'ordine. Si tratta di progetti in favore delle amministrazioni locali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Le risorse - reperite nell'ambito del Programma Operativo Complementare "Legalità" 2014 - 2020 (c.d. POC "Legalità") – ammontano complessivamente a 30 milioni di euro.