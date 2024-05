Barletta, inaugurazione della mostra di icone mariane realizzate dagli artisti serbi

A conclusione della "Prima Colonia di Iconografi Serbi" a Barletta, laboratorio artistico secondo la tecnica tradizionale di stile bizantino, tenutosi presso la Chiesa di San Michele, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, Comitato di Vranje (Serbia) e organizzato nel quindicesimo anniversario della proclamazione di Barletta a Città di Maria, il Capitolo Cattedrale della Basilica di Santa Maria Maggiore e il Comitato Feste Patronali "Barletta Civitas Mariae", annunciano e invitano a partecipare alla inaugurazione della Mostra di Icone Mariane realizzate dagli artisti serbi, mercoledì 22 maggio 2024, ore 19.30, Chiesa di San Michele - Via Cialdini 58 – BarlettaInterverranno:Francesco Maria Amoruso, Ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta in SerbiaGabriella Gentile, Console onorario di Serbia per Puglia e BasilicataDon Francesco Fruscio, ArcipreteFrancesco Grippo, Presidente del Comitato Feste PatronaliI cinque iconografi che hanno animato il laboratorio sono:RADOMIR MILOVIĆ, VLADIMIR ILIĆ, MILENA ANDJELKOVIC, SLAVICA SEKULIĆ-KOCIĆ, MILENA PETROVIĆInterverranno Gaetano Paolillo, presidente Società Dante Alighieri Comitato di Vranje (Serbia)La mostra sarà visitabile fino al 26 maggio con i seguenti orari: giovedì 23 / venerdì 24 / sabato 25 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00 domenica 26 dalle 9.00 alle 12.00